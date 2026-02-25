CHP'nin taht kavgasında yeni perde! Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na adaylık çalımı

CHP içinde Özgür Özel ile tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı yeni bir boyuta taşınıyor. Bu kapsamda 2 Mart'ta düzenlenecek özel programda partinin yönetmeye aday kadroları ve bazı vaatler açıklanacak. İmamoğlu ile arası gergin olduğu öne sürülen Özel'in, cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin güçlü sinyaller vermesi bekleniyor.

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündemden düşmeyen CHP, bu kez parti içi krizlerle sarsılıyor. Geçtiğimiz günlerde Genel Merkez, önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kaldırdı, ardından kapı isimliğine "Genel Başkan Özgür Özel" ibaresini ekledi. Yaşanan bu hamleler perde arkasında Özel–İmamoğlu çekişmesini işaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşında yeni perde açılıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, İmamoğlu'na en yakın isimlerden olan İbrahim Özkan'ın CHP mitinglerini eleştiren açıklamaları, yine İmamoğlu'nun en büyük destekçilerinden Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın 'Mesut Özarslan krizi' üzerinden 'özeleştiri' çağrısında bulunması, iki kanat arasındaki ipleri iyice gerdi. Partili kurmaylar reddetse de ikili arasındaki iletişimin en düşük seviyeye indiği öne sürülüyor.

GÖVDE GÖSTERİSİ HAZIRLIĞI Parti yönetimi, söz konusu kriz iddialarının gölgesinde, 2 Mart'ta "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" isimli bir buluşma düzenleyecek. Partinin Türkiye'yi yönetmeye aday kadroları ve bazı vaatlerin bu organizasyonda kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.