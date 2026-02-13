CHP’li vekilin yat partileri ifşa oldu! Rana Almira Çakmak'tan itiraf: Videodaki kişi CHP’li Çetin Osman Budak'tır
CHP'de her geçen gün yeni bir skandal daha patlak veriyor. Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve Emrah Bağdatlı'nın Beşiktaş'taki Raffles Otel'in VIP dairesinde verdiği fuhuş ve uyuşturucu partilerinin vazgeçilmez ismi avukat Melisa Gagiş itiraflarda bulunarak Raffles oteldeki her görüşme sonrasında bin dolar aldığını anlattı. Gadiş'in itirafları sonrası gözaltına alınan Rana Almira Çakmak ise söz konusu videodaki kişinin CHP eski Antalya milletvekili Çetin Osman Budak olduğunu söyledi. Öte yandan o yattan da görüntüler ortaya çıktı.
Çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun A takımındaki isimlerle ilgili skandallara bir yenisi daha eklendi.
Ekrem İmamoğlu'nun A takımında yer alan Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu'nun kasası tekstilci iş adamı Hüseyin Köksal ve Ongun'un ortağı firari Emrah Bağdatlı'nın Raffles Otel'deki 2604 numaralı VIP dairede, uyuşturucu ve fuhuş partileri yaptıkları ortaya çıkmıştı.
VIP PARTİLERİN VAZGEÇİLMEZİ AVUKAT MELİSA
161 milyar liralık kamu zararı oluşturan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lideri olduğu yolsuzluk ve rüşvet şebekesinin gizli toplantılar yapmak amacıyla kiraladıkları dairedeki uyuşturucu ve fuhuş partilerine katılan isimlere operasyon düzenlenmişti. O partilerin vazgeçilmez ismi avukat Melisa Gadiş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yapılan uyuşturucu testi pozitif çıkan Gadiş yeni bir skandalı ortaya döktü.
CHP'Lİ VEKİLİN YAT PARTİSİ
Avukatın yalnızca Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'nın VIP partilerine değil 2025'ın sıcak yaz günlerinde 28. Dönem CHP'li Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yat partisine katıldığı ortaya çıktı. Vekilin bu yat partisine ait görüntüler soruşturma dosyasındaki yerini aldı.
HER GÖRÜŞMEDE BİN DOLAR
Sabah'ınb haberine göre, Melisa Gadiş'in itirafları bununla sınırlı kalmadı. Emrah Bağdatlı ile aşk yuvasının Raffles Otel olduğunu söyleyen Gadiş, "Bağdatlı benim yanımda uyuşturucu kullanırdı. Cinsel birliktelik sonrası ödemeleri Gönül Mama yapardı. Her görüşme sonrasında bin dolar ödeme alırdım. Ayrılma sebebimiz Emrah'ın çapkın olmasıydı" şeklinde itiraflarda bulundu.