CHP'li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptıkları vatandaşı isyan ettirdi. Adana'da kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarında vatandaşı sıcaktan koruyacak hizmetler yapmak yerine sorunlara çözüm üretmeyen CHP'li belediye bardağı taşırdı. Sıcaklar nedeniyle yayla evlerine gitmek isteyen vatandaşların belediye otobüslerindeki yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. 80 kilometrelik yolda vatandaşlar otobüste koridor ve merdivenlere oturarak adeta üst üste taşındı.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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