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Haberler Galeri CHP'li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

CHP'li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yaptıkları vatandaşı isyan ettirdi. Adana'da kavurucu sıcakların yaşandığı yaz aylarında vatandaşı sıcaktan koruyacak hizmetler yapmak yerine sorunlara çözüm üretmeyen CHP'li belediye bardağı taşırdı. Sıcaklar nedeniyle yayla evlerine gitmek isteyen vatandaşların belediye otobüslerindeki yolculuğu "bu kadarına da pes" dedirtti. 80 kilometrelik yolda vatandaşlar otobüste koridor ve merdivenlere oturarak adeta üst üste taşındı.

Giriş Tarihi: 21.07.2023 08:55
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CHP’li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

Şehir Hastanesi'ne tedaviyi gelen vatandaşların evlerine gitmek için "Duraksız" bulvarda 50 derece sıcağın altında işkence çektiren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Adanalılara eziyeti bitmek bilmiyor.

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CHP’li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

Kavurucu sıcaklardan kaçmak için kent merkezinden 80 kilometre uzaklıkta bulunan Pozantı ilçesindeki yayla evlerine gitmek için belediye otobüslerini kullanmak isteyen vatandaşlar, adeta "Balık istifi" gibi yolculuk yapıyor.

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CHP’li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

Yoğun talep olmasına rağmen günde 1 sefer yapan otobüste tıka basa yolculuk yapan vatandaşların koridorlarda ya da merdivenlere oturarak yerde yolculuk etmesi "Pes" dedirtti.

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CHP’li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

Vatandaşlar, "Belediye başkanı Adanalılar için 81 tane yeni otobüs aldığını övünerek anlatıyor. Pozantı ve yaylalarına sadece bir otobüsle gidip geliyoruz.

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CHP’li belediyeden vatandaşa 80 kilometrelik zulüm! Zeydan Karalar isyan ettirdi: Bu kadar da olmaz

Neden sefer sayısını artırmıyorlar? Başkanın bizlere verdiği değer bu kadar işte. Gelsin bir kez bizimle yolculuk yapsın da görelim" diyerek tepkilerini dile getirdiler.