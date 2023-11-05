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Haberler Galeri CHP'de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için...

CHP'de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38. Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu. İkinci tur oylamada, 812 oy alan Özel, CHP'nin yeni genel başkanı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Kılıçdaroğlu, Özel'i sosyal medya hesabı üzerinden kutladı. Peki yeni dönemde CHP'de neler bekleniyor? Kurultayın perde arkasında kim var? Kim dizayn etti? Gazeteci Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.11.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 10:12
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CHP’de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak için...

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP’de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak için...

Yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu.

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CHP’de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak için...

KILIÇDAROĞLU TARİHE GEÇTİ

13.yılda koltuğa veda eden Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

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CHP’de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak için...

Kıran kırana bir yarışa sahne olan 38. Kurultay'da, Kılıçdarolğu da, Özgür Özel de ilk tur oylamada salt çoğunluğu sağlayamadı.

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CHP’de yeni dönemin şifreleri ne? Özgür Özel emanetçi genel başkan mı? Çarpıcı sözler: Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kurtulmak için...

Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.