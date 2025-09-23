23 Eylül 2025, Salı

CHP'de tasfiye operasyonu! Özgür Özel sesini çıkaranı partiden atıyor

CHP'de tasfiye operasyonu! Özgür Özel sesini çıkaranı partiden atıyor

Son dönemde 'Şaibeli Kurultay' davası nedeniyle zor günler yaşayan CHP yönetimi, diğer yandan da parti içi muhalefetin sesini yükseltmesi nedeniyle geniş çapta bir tasfiye operasyonuna hazırlık yapıyor. Özgür Özel yönetimini eleştiren, kurultaydaki şaibe iddialarına dikkat çeken ya da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan parti üyeleri tek tek disipline gönderiliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.09.2025 07:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 07:59
'Şaibeli kurultay' olarak da adlandırılan 2023 yılında olaylı kurultay ile göreve gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, o günden bu yana partide tepki çeken kararlar almaya devam ediyor.

İlk 9 aylık döneminde yaklaşık 400 muhalif partiliyi disipline sevk ettiren Özel ve kurmayları, son birkaç haftadır yeniden güçlü bir tasfiye operasyonu başlattı.

Sabah'ın haberine göre bu süreçte parti yönetimi, muhalif tüm seslere yönelik sert bir tutum takınıyor. Özellikle kendileri aleyhindeki mahkeme kararlarına uyan, davanın içeriğine ilişkin konuşan ve parti yönetimini eleştiren isimlere karşı hızla harekete geçilerek ihraç süreci başlatılıyor.

TEKİN'E 'İHRAÇ' KUŞATMASI
Disiplin süreçleri, özellikle son dönemde Gürsel Tekin ve destekçilerine yönelik olarak yoğunlaştı.

Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin ile toplantı yapan eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, eski Büyükçekmece İlçe Başkanı Remzi Gökbulak, eski Çatalca İlçe Başkanı Mehmet Çoban ve eski Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Ayrıca Tekin'e yakınlığı ile bilinen CHP Sultanbeyli üyesi Özgür Çelik hakkında da kısa süre önce tedbirli ihraç süreci başlatıldı.

BASKI, TEHDİT...
Tekin'in İzmir'deki en yakın çalışma arkadaşlarından olan eski başdanışmanı Tolga Çobanoğlu için de aynı şekilde tedbirli ihraç sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

Ay başında mahkeme kararıyla Tekin ile birlikte CHP İstanbul il yönetimine atanan Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap da disipline sevk edilmiş, ardı arkası kesilmeyen tehditler ve baskılar sebebiyle Babacan ile Gürbüz yönetimden çekilmek zorunda kalmıştı.

ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL YOK
Gürsel Tekin'e yönelik ihraç süreci, 26 Eylül'deki YDK toplantısında ele alınacak. Yine bu toplantıda, CHP yönetimine muhalif tutumuyla bilinen ve şaibeli kurultay davasına ilişkin haberleriyle ön plana çıkan Gazeteci Barış Yarkadaş'ın ihracı da değerlendirilecek. İki ismin de ihracının resmiyet kazanması bekleniyor.

SONU GELMEYEN İHRAÇ LİSTESİ
Şaibeli kurultay davasına yönelik olarak, Kemal Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretlerde bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç edilmesi için CHP Genel Merkezi'ne dilekçe veren CHP'li Gazeteci Mustafa Yavuz da ihraç talebiyle disipline gönderilen isimler arasında yer alıyor.

CHP'nin önceki gün yapılan olağanüstü kurultayı için iptal davası açan CHP Çankaya İlçe Üyesi Şahin Kurt da parti disiplinin zedeleyen eylemlerden dolayı tedbirli olarak ve 'kesin ihraç talebiyle' YDK'ya sevk edildi.