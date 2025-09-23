CHP'de tasfiye operasyonu! Özgür Özel sesini çıkaranı partiden atıyor

Son dönemde 'Şaibeli Kurultay' davası nedeniyle zor günler yaşayan CHP yönetimi, diğer yandan da parti içi muhalefetin sesini yükseltmesi nedeniyle geniş çapta bir tasfiye operasyonuna hazırlık yapıyor. Özgür Özel yönetimini eleştiren, kurultaydaki şaibe iddialarına dikkat çeken ya da eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunan parti üyeleri tek tek disipline gönderiliyor.