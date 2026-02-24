CHP’de siyasi kondisyon düşüşte! Özel’in desteği sözde: İmamoğlu sürecinde sona mı geliniyor?
CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, koltuk savaşları ve birçok skandal gündemde yerini alırken Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, parti içinde yaşanan son gelişmeleri mercek altına aldı. Özgür Özel'in çabalarına rağmen partide siyasi enerjinin zayıfladığını belirten Müderrisoğlu, "Ağzı iyi laf yapan Sn. Özel bile Ekrem Bey senaryosunu özde değil sözde sahiplendiğinin işaretlerini vermeye başladı. İmamoğlu CHP'si kafalarda bitti, gönüllerde ise taktik manivela niteliği kazandı." ifadelerine yer verdi.
CHP'de yolsuzluk, şaibeli kurultay, rüşvet ve birçok skandal gündemde yerini alırken koltuk savaşları da gün yüzüne çıkıyor.
Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu, CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve partideki durumla ilgili bugünkü köşesinde dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.
Müderrisoğlu, "Özel'in inanılmaz gayretine rağmen CHP'deki siyasi kondisyon düşüşe geçti. Ağzı iyi laf yapan Sn. Özel bile Ekrem Bey senaryosunu özde değil sözde sahiplendiğinin işaretlerini vermeye başladı." ifadelerini kullandı.
İşte Okan Müderrisoğlu'nun 24 Şubat "CHP: 'Bir hikâyenin sonuna gelirken…" başlıklı yazısı:
91'inci Eylem Noktası, Kocaeli… Mesaj, bu başlıkla gönderiliyor ve geride kalan 90'ın özeti gibi duruyor. Şahsi hesabını, siyasi hesaplaşma arayışına dönüştürmeye çalışan,
Siyasal hesaplaşmasını ise demokrasi mücadelesi olarak sunmaya çabalayan,
Kişisel öyküsünü de yakın tarihin özeti gibi takdim etmeyi hedefleyen bir figür var karşımızda!
Geçmişte elde edilen seçim sonuçlarını kişisel başarı hanesine yazan, arkasındaki hatta önündeki gerçekliği ret ve inkâr eden ruh haliyle karşı karşıyayız…