07 Eylül 2025, Pazar
CHP'de 'şaibeli kurultay' davası öncesi son çırpınışlar! 21 Eylül hamlesi "mutlak butlan" kararını etkiler mi?
CHP'nin şaibeli kurultay davasına günler kaldı. 15 Eylül'de görülecek dava öncesi CHP yönetimi yeni bir ön alma girişiminde bulunarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. Hukukçular, CHP'nin bu girişimini değerlendirirken olası bir "mutlak butlan" kararına etkisi olup olmayacağı ile ilgili yorumlarda da bulundu.
Giriş Tarihi: 07.09.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 07:19