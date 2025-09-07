07 Eylül 2025, Pazar

CHP'de 'şaibeli kurultay' davası öncesi son çırpınışlar! 21 Eylül hamlesi "mutlak butlan" kararını etkiler mi?

CHP'nin şaibeli kurultay davasına günler kaldı. 15 Eylül'de görülecek dava öncesi CHP yönetimi yeni bir ön alma girişiminde bulunarak 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı. Hukukçular, CHP'nin bu girişimini değerlendirirken olası bir "mutlak butlan" kararına etkisi olup olmayacağı ile ilgili yorumlarda da bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 07:19
Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi sonrası genel merkezdeki tedirginlik hat safhaya yükseldi.

Aylardır şaibeli kurultay duruşmalarıyla boğuşan genel merkez, mahkeme sürecini daha da çıkmaza sokmak ve belirsiz hale getirmek için geçtiğimiz nisan ayında olağanüstü kurultayı toplamıştı.

Bu kez daha büyük bir stres altında olan parti yönetimi, yine olağanüstü kurultayı toplama kararı alarak, olası bir butlan kararına karşı yeni bir ön alma girişiminde bulundu.

CHP'DE KIRMIZI ALARM
Edinilen bilgilere göre 15 Eylül'den önce mahkeme kararı çıkabileceğine yönelik son söylentiler, genel merkezi kırmızı alarma geçirdi. Bu kapsamda derhal harekete geçilerek delegelerden imza toplandı.

900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunuldu. Kurultay tarihi ise 21 Eylül olarak belirlendi.

HUKUKÇULAR: ETKİSİ OLMAZ
Sabah'ın haberine göre sürpriz gelişmeyi değerlendiren hukukçular, söz konusu hamlenin 15 Eylül'de çıkabilecek olası bir butlan kararına herhangi bir etkisi olmayacağını dile getiriyor.

Butlan kararı çıkması durumunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in atmış olduğu tüm imzaların ve almış olduğu tüm kararların geçersiz hale geleceği belirtiliyor.

Kurultayın geçersiz sayılması sebebiyle delegelerin de hükümsüz hale gelebileceği savunuluyor.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLUR MU?
Gözler bir yandan da eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağanüstü kurultayda aday olup olmayacağına çevrildi.

Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu'nun şu aşamada aday olmasının beklenmediğini, delegeler üzerinde genel merkez baskısı olduğunu ve parti içi muhalefetin halihazırda mahkeme kararı üzerine odaklandığını aktardı.