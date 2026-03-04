CHP’de rüşvet aktörleri iş başında: İşte Özgür Özel’in yolsuzluk kadrosu

CHP'de "temiz siyaset" vaatleri rafa kalktı. Özgür Özel'in belirlediği "yeni kadrolar" arasında adı milyon dolarlık rüşvet iddianamelerine karışan, tutuklu bulunan ve hakkında ağır yolsuzluk fezlekeleri düzenlenen isimlerin yer alması parti tabanında ve kamuoyunda büyük tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yoğun eleştirilere rağmen adı çeşitli yolsuzluk dosyalarında geçen isimleri parti yönetiminde kritik görevlere getirmeye devam ediyor. Son açıklanan "Politika Kurulları" listesi, İBB odaklı davaların gölgesindeki isimlerin gövde gösterisine dönüştü.

İMAMOĞLU İSTEDİ, ÖZEL LİSTEYE ALDI "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" programı kapsamında duyurulan kadrolarda en dikkat çeken isimler, İBB davası kapsamında tutuklu bulunan Buğra Gökçe ve Fatih Keleş oldu. Gökçe'nin Ulaştırma ve Altyapı, Keleş'in ise Gençlik ve Spor Politika Kurulu'na dahil edildiği görüldü. Bu isimlerin Ekrem İmamoğlu'nun özel talebiyle kurullara yerleştirildiği iddia ediliyor.

MİLYONLUK RÜŞVET İDDİALARI GÜNDEMDE Sabah'ta yer alan habere göre, Özgür Özel'in kurultay sonrası oluşturduğu A takımı da şüphelerin odağında. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde adları geçen Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ve Özgür Karabat, yeniden Parti Meclisi'ne (PM) girdi. İddianamede Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü.

"ARSA KARŞILIĞI HAK EDİŞ" SKANDALI İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve tutuklu olan Baki Aydöner, 50 milyon lira değerindeki iki arsayı rüşvet olarak aldığı iddiasıyla gündemdeyken Özel'in desteğiyle PM'deki yerini korudu. Ayrıca, hakkında fezlekeler bulunan Milletvekili Turan Taşkın Özer'in Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı yapılması, parti içi muhalefetin tepkisini zirveye taşıdı.

"DİSİPLİN BAŞKANI BİLE ŞÜPHELİ" Partiden ihraç edilen Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, ihraç öncesi yaptığı savunmada yönetimi sert bir dille eleştirmişti: "Disiplin Kurulu Başkanı hakkında bile fezlekeler vardır. Rüşvet alan kişi partiden ihraç edilmelidir." Bu çıkışın ardından Göçer'in partiden gönderilmesi, "muhalif tasfiyesi" yorumlarını yeniden gündeme taşıdı.