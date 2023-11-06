06 Kasım 2023, Pazartesi
CHP'de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na oynadı?
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38'inci Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu. Peki CHP'de kimler kaybetti? A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı. Uzman isimler konu ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:12
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