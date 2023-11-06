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CHP'de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na oynadı?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu devri kapandı. Ankara'daki 38'inci Kurultay'da genel başkanlık koltuğuna oturan isim Özgür Özel oldu. Peki CHP'de kimler kaybetti? A Haber muhabiri Kübra Bal detayları aktardı. Uzman isimler konu ile ilgili A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 06.11.2023 10:29 Güncelleme Tarihi: 06.11.2023 12:12
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CHP’de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na oynadı?

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.

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CHP’de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na oynadı?

Yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu.

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CHP’de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na oynadı?

KILIÇDAROĞLU TARİHE GEÇTİ

13.yılda koltuğa veda eden Kılıçdaroğlu, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçti.

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CHP’de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na oynadı?

Kıran kırana bir yarışa sahne olan 38. Kurultay'da, Kılıçdaroğlu da, Özgür Özel de ilk tur oylamada salt çoğunluğu sağlayamadı.

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CHP’de kaybedenler listesi! Kimler kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu’na oynadı?

Özgür Özel 682, Kemal Kılıçdaroğlu ise 664 oy aldı.