CHP yıkım kafasından vazgeçmedi! Kentsel dönüşüm karşıtı isimler yeniden aday

İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DURDURMAK İÇİN DAVA AÇAN ENİS KÖYMEN DE MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI



2018-2023 yılları arasında üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Esin Köymen de, CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı oldu. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul'daki kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerde birlikte hareket ederek defalarca dava açtı.