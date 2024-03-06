CHP yıkım kafasından vazgeçmedi! Kentsel dönüşüm karşıtı isimler yeniden aday
CHP, kentsel dönüşüm karşıtı isimleri başkan adayı yaptı. Hatay'da Lütfü Savaş, Beyoğlu'nda İnan Güney, Maltepe'de ise Esin Köymen, CHP'nin dönüşüm istemeyen belediye başkan adayları arasında yer aldı.
Giriş Tarihi: 06.03.2024
07:55 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
07:55
CHP kentsel dönüşüme karşı dava açan ve eylem yapan sembol isimleri belediye başkanı adayı olarak belirlediği öğrenildi. Emek Mahallesi'nde kentsel dönüşüme karşı eylem yapan Lütfü Savaş yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. İstanbul'da Beyoğlu ve Maltepe'de kentsel dönüşüme dava açan kişiler belediye başkan adayı oldu.
CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney, İlçe Başkanı olduğu dönemde ilçesindeki kentsel dönüşümü durdurmak için İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. İnan Güney, Okmeydanı Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmek istedi. Toplamda 7 dava açıldı. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Esin Köymen de, CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı oldu. Bu şube, İstanbul'daki kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerle birlikte hareket ederek defalarca dava açtı.
BEYOĞLU'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜME DAVA AÇAN İLÇE BAŞKANI ADAY OLDU CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney'in, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı olduğu dönemde ilçesindeki kentsel dönüşümü durdurmak için İstanbul 10. İdare Mahkemesi'ne başvurduğu öğrenildi. İnan Güney, Okmeydanı Dönüşüm Projesi'ni iptal ettirmek istedi.
İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ DURDURMAK İÇİN DAVA AÇAN ENİS KÖYMEN DE MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2018-2023 yılları arasında üç dönem TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanı olan Esin Köymen de, CHP Maltepe İlçe Belediye Başkan adayı oldu. TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul'daki kentsel dönüşüme karşı CHP'lilerde birlikte hareket ederek defalarca dava açtı.
BEYOĞLU'NDA KENTSEL DÖNÜŞÜM 2005 YILINDA BAŞLADI, AÇILAN DAVALAR SONUCU 2016'DA TAMAMLANDI Beyoğlu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları 2005'te kamu ve özel sektör işbirliğinde hazırlanan Tarlabaşı 360 Projesi'yle başladı. Projenin onaylanması, açılan iptal davaları nedeniyle 2016'da tamamlanabildi. 2017'de inşaat ruhsatları alınarak çalışmaların başlatıldığı projenin yüzde 73'ü 2022'de tamamlandı.