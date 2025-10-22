CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde gerilim! "Kovun beni" dedi salonu terk etti

"DAHA BETER SALDIRMAZSANIZ NAMUSSUZSUNUZ"

Kongre salonunda tansiyonun yükseldiği anlarda Akay, sözlerini daha da sertleştirdi. "İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz" diyen Akay, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yüksek Disiplin Kuruluna sesleniyorum. Bu arkadaşları koruyup kollayacaksanız kovun beni bu partiden. Biz kimsenin değil, 102 yıllık çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatlarıyız. Burası baba ocağıysa, kimsenin babasının oyuncağı da değildir. Bu örgütün vicdanına inanan birisi olarak söylüyorum. 1.5 yıldır sesimizi duymayan yöneticilere sesleniyorum" dedi.