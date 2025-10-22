22 Ekim 2025, Çarşamba
CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde gerilim! "Kovun beni" dedi salonu terk etti
CHP'de yolsuzluk krizleri devam ederken kongrelerdeki gerilimler de adeta hat safhaya çıktı. Bunun son örneği ise CHP Tekirdağ İl Kongresi'nde yaşandı. Parti içinde yaşanan gerginlik gündeme damga vururken sert eleştirilerde bulunan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 'İftiracılara, şu an bu salondaki kuyruklarına sesleniyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun. Daha beter saldırmazsanız namussuzsunuz' dedi. Akay ardından 'kovun beni bu partiden' diyerek salonu terk etti.
Giriş Tarihi: 22.10.2025 16:37