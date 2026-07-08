CHP Osmaniye İl Başkanlığı'nda çilingirli devir! Binadaki yataklar dikkat çekti

CHP Genel Merkezi'nin devir talimatı kapsamında Osmaniye İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen devir sürecinde gerginlik yaşandı. Çilingir yardımıyla açılan kapıdan parti binasına giren yeni yönetim içeride bulunan yatak ve şiltelerle karşılaşırken, devir işlemleri sırasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Osmaniye'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı binasının devir sürecinde gerginlik yaşandı. CHP Osmaniye İl Başkanlığı görevine Mutlu Yavuzer'in yerine atanan Rıza Tekerek ve beraberindeki yönetim parti binasını devralmak üzere il başkanlığına geldi.

BAZI PARTİLİLERİN BİNAYI TESLİM ETMEK İSTEMEDİĞİ İDDİASI CHP Genel Merkezi'nin il ve ilçe binalarının tahliyesi ile kurumsal envanterin yetkili isimlere devredilmesine yönelik talimatı doğrultusunda parti binasına gelen İl Başkanı Rıza Tekerek ve beraberindeki heyet devir işlemlerini başlatmak istedi.

İddiaya göre binada bulunan bazı partililer devir işlemine tepki göstererek binayı teslim etmek istemedi. Bazı partililerin kendilerini parti binasına kilitlediği öne sürüldü.

Bunun üzerine çağrılan çilingir tarafından kapının açılmasının ardından İl Başkanı Rıza Tekerek ve beraberindeki partililer bina içerisine girdi.

PARTİ BİNASINDAKİ YATAKLAR DİKKAT ÇEKTİ Devir işlemleri sırasında daha önce binaya asılan pankartlar indirildi. Parti binasında bulunan yatak, şilte ve yastıklar da dikkat çekti.