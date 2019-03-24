13 Haziran 2022, Pazartesi
CHP listelerinde PKK'lı kaynıyor! İşte terörle bağlantılı 229 CHP'li isim!
CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde hazırlanan seçim listeleri deşifre oldu. Türkiye genelindeki listelerde toplam 229 PKK'lı isim tespit edildi. CHP'nin listelerinde PKK'lı isimlerin çıkması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Vatandaşlar, CHP tabanından da tepki toplayan bu liste hakkında açıklama bekliyor. İşte isim isim CHP listelerindeki PKK'lılar...
Giriş Tarihi: 24.03.2019 18:14 Güncelleme Tarihi: 13.06.2022 17:02
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