14 Aralık 2023, Perşembe
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "eşbaşkan" mesajı ve perde arkasındaki gerçek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandil'in yeni siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı. Yerel seçimler öncesi ittifak kovalayan Özel'e yapılan karşılama ve "eşbaşkan" mesajını Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür yorumladı. Övür, HDP'nin "DEM" seçimi ile neyi hedeflediğine de değinirken bu durumu "İlginç bir siyaset mühendisliği" olarak niteledi.
Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:23
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