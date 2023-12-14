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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "eşbaşkan" mesajı ve perde arkasındaki gerçek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandil'in yeni siyasi uzantısı DEM Parti'nin kapısını çaldı. Yerel seçimler öncesi ittifak kovalayan Özel'e yapılan karşılama ve "eşbaşkan" mesajını Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür yorumladı. Övür, HDP'nin "DEM" seçimi ile neyi hedeflediğine de değinirken bu durumu "İlginç bir siyaset mühendisliği" olarak niteledi.

Giriş Tarihi: 14.12.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 09:23
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşbaşkan mesajı ve perde arkasındaki gerçek

İşte Mahmut Övür'ün o yazısı
CHP'nin ve doğal olarak Altılı Masa'nın payandası olan HDP, 14 Mayıs seçiminde bırakın beklentilerini gerçekleştirmeyi, alması gereken normal oyu bile alamayarak derin bir hayal kırıklığı yaşadı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşbaşkan mesajı ve perde arkasındaki gerçek

Dahası ikinci turda Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'yle yaptığı protokole rağmen HDP'nin oy vermesi bugünkü eş genel başkan Tuncer Bakırhan'ın deyimiyle tarihe de "utanç belgesi" olarak geçti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşbaşkan mesajı ve perde arkasındaki gerçek

Ama hakkını teslim edelim; CHP ve İyi Parti'yle kıyaslanınca bu ağır utançtan en hızlı geri dönen de HDP oldu. Özeleştiri yaptı, eski yöneticilerini de görevden aldı. Bu arada yasal zorunluluk olarak partinin ismi de değiştirildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşbaşkan mesajı ve perde arkasındaki gerçek

Önce HEDEP yaptılar, sonra "DEM"de karar kıldılar. Tesadüf mü bilemem ama DEM ismi, ister istemez dikkat çekti. Demokrasinin "dem"i diyenler de oldu, Alevi kültüründeki "Dem"e işaret edenler de. Bilinenin aksine Alevi kültüründe "dem", "olgunlaşma, sakin ve oturaklı olma" hâlidir.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e eşbaşkan mesajı ve perde arkasındaki gerçek

Mevcut siyasete ne kadar yansır bilemem ama son dönemde HDP siyasetinde yaşanan savrulmalar ciddi bir "olgunlaşma" ihtiyacı olduğunu gösteriyor.