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Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi son dakika gelişmeleri genel af haberi bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2. yargı paketinde yer alması beklenen ceza indirimi olacak mı? Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının beklediği genel af için son aşamaya gelindi. 2018 yılının Eylül ayında gündeme getirilen kanun teklifinin ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Peki, genel af çıkacak mı? Kanun teklifi ile hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 5 yıl indirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 02:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 02:22
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Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

Ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Genel af çıkacak mı? Genel af için TBMM'den son haberler merak ediliyor. Ceza süresinin düşürülmesini öngören kanun teklifine ilişkin 2. yargı paketinin detayları sorgulanıyor. Peki, ceza indirimi olacak mı? Son olarak MHP Genel Başkanı Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında tersliklerin yaşanmaması maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifini beklemeye aldıklarını ifade etmişti. İşte, genel afta yaşanan son gelişmeler!

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Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı çatısı altında tezat ve tersliklerin yaşanmaması, konunun istismar edilmemesi maksadıyla 24 Eylül 2018 tarihli kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldığımızı önemle ifade etmek isterim." ifadesini kullandı.

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Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin "Bazı Suçlarla İlgili Ceza Sürelerinden Şartlı İndirim İle Tutuklu ve Hükümlülerin Salıverilmesine Dair Kanun Teklifi"ni Eylül 2018 tarihinde TBMM'ye sunduğunu hatırlattı.

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Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

Kanun teklifi ile hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 5 yıl indirilmesinin hedeflendiğini belirten Bahçeli, düzenlemenin hangi suç kategorilerini baz ve esas aldığının detaylı şekilde belirlendiğini vurguladı.

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Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?
Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

Bahçeli teklif ile hükümlülerin birden fazla cezası olması halinde 5 yıllık indirimin her bir ceza için ayrı ayrı uygulanmayacağı, toplam cezadan bir defaya mahsus olmak üzere yapılmasının amaçlandığını kaydetti.