Ceza indirimi son dakika! Genel af çıkacak mı? 2. yargı paketi son durum ceza indirimi olacak mı?

Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi son dakika gelişmeleri genel af haberi bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 2. yargı paketinde yer alması beklenen ceza indirimi olacak mı? Binlerce mahkum ve mahkum yakınlarının beklediği genel af için son aşamaya gelindi. 2018 yılının Eylül ayında gündeme getirilen kanun teklifinin ardından gözler TBMM'ye çevrildi. Peki, genel af çıkacak mı? Kanun teklifi ile hükümlü olanların tabi oldukları infaz hükümlerine göre çekmeleri gereken toplam ceza süresinden 5 yıl indirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.