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Haberler Galeri Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala 2 katlı evinde çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 04.11.2021 11:29 Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:41
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Çevreci ressam Gökçe Erhan’ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

Karadeniz Bölgesi'nde çevre sorunlarına çizdiği tablolarla dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın, yalnız yaşadığı Trabzon'un Sürmene ilçesi Gökçesu Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde 23 Ekim'de yangın çıktı.

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Çevreci ressam Gökçe Erhan’ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

Alevlerin kısa sürede sardığı evden son anda çıkan Erhan, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi, Erhan'ın da tabloları küle döndü.

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Çevreci ressam Gökçe Erhan’ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

AÇIKLAMAYI İPTAL ETMEDİ
Gökçe Erhan, evi yanmasına rağmen deniz ekosistemine zarar verdiği iddiasıyla kültür balıkçılığı tesislerinin kurulmasına karşı düzenlediği basın açıklamasında gözyaşı döktü. Birçok kişi, Erhan'ın sözlerine destek verdi.

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Çevreci ressam Gökçe Erhan’ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

İTFAİYE RAPORU TAMAMLANDI
Erhan'ın basın açıklamasına saatler kala evinin yanması üzerine jandarma kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı. Erhan, yangın öncesi evinin arka tarafından sesler geldiğini iddia etti.

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Çevreci ressam Gökçe Erhan’ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü

Yangın ile ilgili itfaiyenin ilk tespitlerine göre ise kundaklama belirtilerine rastlanmadı. Çok yönlü yürütülen soruşturmada yangının çıkış nedeni ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından rapor hazırlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına, evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.