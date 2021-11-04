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Çevreci ressam Gökçe Erhan'ın evinde çıkan yangının nedeni belli oldu! Sabotaj iddiası raporla çürütüldü
Trabzon'un Sürmene ilçesinde çevre sorunlarına eserleriyle dikkat çeken ressam Gökçe Erhan'ın (37), kültür balıkçılığı tesislerine karşı basın açıklamasına saatler kala 2 katlı evinde çıkan yangınla ilgili itfaiye raporu tamamlandı. Savcılığa sunulan raporda; yangına evden teleferik hattına çekilen seyyar kablonun kısa devresi ile oluşan kıvılcımların ahşaplara sıçramasının yol açtığı belirtildi.
Giriş Tarihi: 04.11.2021 11:29Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 11:41