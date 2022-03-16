Çanakkale'de çifte heyecan! Tarihi açılışa şahit olmak isteyenler oraya akın etti

Çanakkale, bu yıl 18 Mart'ta tarihi iki etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kentte 18 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi törenleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı dolayısıyla otellerde büyük yoğunluk yaşanıyor. "Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanına sahip köprünün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında hizmete açılmasına tanık olmak isteyen çok sayıda ziyaretçi, 18 Mart haftasında Çanakkale'de konaklamak isteyince yaklaşık 30 bin yatak kapasiteli kentteki oteller ile misafirhanelerin doluluğu yüzde 100'e ulaştı.

Giriş Tarihi: 16.03.2022 08:57 Güncelleme Tarihi: 16.03.2022 08:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL