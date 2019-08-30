Büyük Taarruz’un bilinmeyen fotoğrafları | 30 Ağustos Zafer Bayramı özel!

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATAŞE) Başkanlığı arşivlerinden verilen fotoğraflarda, "Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesi" olarak nitelendirilen büyük zafere ilişkin detaylar da ortaya çıktı.