30 Ağustos 2021, Pazartesi
Büyük Taarruz'un bilinmeyen fotoğrafları | 30 Ağustos Zafer Bayramı özel!
30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruz'un az bilinen fotoğrafları Genelkurmay Başkanlığı tarafından paylaştı. İşte Genelkurmay Başkanlığı arşivinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'na ilişkin az bilinen fotoğraflar.
Giriş Tarihi: 30.08.2019 09:03 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021 08:38
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