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Haberler Galeri Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. YKS sınavı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen LGS sınavında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'de sona ermişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 12:09
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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda ertelenen YKS sınavı 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS sınavının yapılacağı günlerde 81 ile sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin merak edilenler belli oldu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte cevaplar...

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte o saatler:

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, göç idaresi, PTT gibi),