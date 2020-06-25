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Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta?
Bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının saatleri belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma yasağının başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı. YKS sınavı nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen LGS sınavında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15.00'de sona ermişti. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaça kadar? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı saat kaçta? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.06.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020 12:09
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