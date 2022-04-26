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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantı saati belli oldu. Maske zorunluluğu ile ilgili önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:49
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Bilim Kurulu toplantısı saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın maske zorunluluğu ile ilgili açıklamalarının ardından gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Kiritk toplantının ardından maskelerin belirlenen alanlarda kaldırılması bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü saat 12.00'de toplanacak. Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" dedi.

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

VAKALARDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı. 25 Nisan tarihli tabloya göre, son 24 saatte 134 bin 346 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 573 oldu.

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.