26 Nisan 2022, Salı
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantı saati belli oldu. Maske zorunluluğu ile ilgili önemli kararların alınacağı Bilim Kurulu toplantısı yakından takip ediliyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 26.04.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 26.04.2022 09:49
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