Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 26 Nisan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? SON DAKİKA HABERLER

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 441 bin 608 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.