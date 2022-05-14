’Beyaz ihtilal’ 72 yaşında! Türkiye ’yeter söz milletin’ dedi

1946 SEÇİMLERİNDE AÇIK OY GİZLİ TASNİF YAPMIŞLARDI

Türkiye'de çok partili döneme 1945'te geçilmiş ve çok partili sistem ile ilk genel seçim 1946'da yapılmıştır. Bu seçimin açık oy-gizli tasnif gibi gerekçelerle usulsüz ve şaibeli olduğunu savunan DP bu seçimde ikinci oldu. 1950 genel seçimlerini ise yüzde 55 oy oranı ile kazanan DP, CHP'yi 27 yıl süren iktidarından uzaklaştırdı.