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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava giren binlerce bekçi adayı, sınav sonuçları için Polis Akademisi'nin (PA) yapacağı duyuruyu bekliyor. Adaylar yazılı sınavın sonrasında fiziki yeterlilik sınavı aşamasından geçmiş ve son olarak sözlü mülakat sınavına girilmişti. Peki, 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 12.12.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 02:14
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?