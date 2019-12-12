12 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. Sınava giren binlerce bekçi adayı, sınav sonuçları için Polis Akademisi'nin (PA) yapacağı duyuruyu bekliyor. Adaylar yazılı sınavın sonrasında fiziki yeterlilik sınavı aşamasından geçmiş ve son olarak sözlü mülakat sınavına girilmişti. Peki, 2019 bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 02:14
  • 1
  • 11
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna binlerce bekçi adayı yanıt arıyor. 2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları için adaylar internet üzerinde araştırma yapıyor. Sınav sonuçlarının duyurulacağı tarih sorgulanıyor. Polis Akademisi tarafından pa.edu.tr adresi üzerinden yapılacak açıklama için gözler son duyurulara çevrildi. Peki, bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • 2
  • 11
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Bekçi adayların başarı sıralamasına esas giriş puanı; yazılı sınav puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınav puanının % 25'i ve sözlü sınav puanının % 50'sinin toplamı olarak hesaplanacaktır.

  • 3
  • 11
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Değerlendirme işlemlerinin devam ettiği süreçte 29 Kasım'da sonuçların açıklanması bekleniyordu. Ancak süreç devam ediyor. Sürecin Aralık ayı içerisinde tamamlanması ve sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağı tahmin ediliyor.

  • 4
  • 11
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK HAKKINDA

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsub edilir.

  • 5
  • 11
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları Aralık’ta açıklanacak mı? Bekçilik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.