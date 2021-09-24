Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar yeni duyuruları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere alımlar için açıklamaları Polis Akademisi Başkanlığı ve EGM tarafından yapılıyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımı sonrasında yeni alımlar için duyurular yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?