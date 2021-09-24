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Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?
Bekçi alımı 2021 olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için son dakika açıklamaları bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Adaylar yeni alımlar için detayları yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?