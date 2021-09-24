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Haberler Galeri Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı 2021 olacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EGM ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak alımlar için son dakika açıklamaları bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı gerçekleşmişti. Adaylar yeni alımlar için detayları yakından takip ediyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.09.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 18:31
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Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar yeni duyuruları yakından takip ediyor. Bilindiği üzere alımlar için açıklamaları Polis Akademisi Başkanlığı ve EGM tarafından yapılıyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımı sonrasında yeni alımlar için duyurular yakından takip ediliyor. İşte, Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

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Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımı ile ilgili son duyurular EGM ve PA adresinde yer alıyor. Henüz bekçi alımı başvurularına ilişkin tarih bilgisi gelmezken detaylı bilgi gelince konuya ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

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Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı son açıklamalar: Bekçi alımı 2021 olacak mı? Bekçi alımı ne zaman, hangi illere yapılacak?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak,