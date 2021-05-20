Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımı sonrasında yeni duyurular merak ediliyor. Polis Akademisi tarafından duyurunun yapılmasının ardından sınav şartları ve esasları belli olacak. Asayişin sağlanmasında önemli rol alan bekçi alımı için önceliğin büyükşehirlere verilmesi bekleniyor. Gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?