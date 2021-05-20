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Haberler Galeri Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışmak isteyen binlerce bekçi adayı alım tarihi için gelecek açıklamaları bekliyor. Polis Akademisi tarafından duyurulması beklenen alım başvuru şartları ve esaslarının yer alması bekleniyor. Son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Giriş Tarihi: 20.05.2021 18:37 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021 18:37
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Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul'da yapılan 400 bekçi alımı sonrasında yeni duyurular merak ediliyor. Polis Akademisi tarafından duyurunun yapılmasının ardından sınav şartları ve esasları belli olacak. Asayişin sağlanmasında önemli rol alan bekçi alımı için önceliğin büyükşehirlere verilmesi bekleniyor. Gözler Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

2021 JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Fakat konuyla ilgili henüz tarih netleşmedi.

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Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

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Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?
Bekçi alımı için takvim... Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman, hangi illere olacak? Bekçi alımı olacak mı?

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,