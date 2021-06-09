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Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

Jandaram bekçi alımı olacak mı? Bu yıl bekçi alımı var mı? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için araştırmalar sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı? Bekçilik şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 16:21
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Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

Jandarma bekçi alımı ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bekçi olabilmek için ilanın yayımlanmasını bekleyen vatandaşlar, son gelişmeleri yakından takip ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bekçi alımı konusunda merak edilen soruları yanıtladı. Gözler, Polis Akademisi'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, 2020'de bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı ne zaman? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

JANDARMA BÜNYESİNE BEKÇİ ALINACAK

Son dakika açıklamasına göre, Jandarma Genel Komutanlığı'na 10 bin bekçi alımı yapılacağı bildirildi.

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Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Jandarma bekçi alımı kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, heyecan içinde Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen 10 bin bekçi alımı ile ilgili henüz bir duyuru yayımlanmadı. Başvuru tarihi ve alımların yapılacağı iller hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

İlanın henüz yayımlanmaması nedeniyle Jandarma bekçi alımı şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki bekçi alımlarında başvuru şartları şu şekilde duyurulmuştu:

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Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

* En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

* Askerlik ödevini bitirmiş olmak,