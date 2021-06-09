Bekçi alımı için son dakika açıklaması! 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı?

Jandaram bekçi alımı olacak mı? Bu yıl bekçi alımı var mı? Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımları için araştırmalar sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na yapılması beklenen bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021'de bekçi alımı olacak mı? Jandarma bekçi duyurusu yayımlandı mı? Bekçilik şartları neler? İşte cevaplar...