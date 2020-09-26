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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?
Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM PA tarafından geçtiğimiz günlerde en az lise mezunu bekçi alımı için başvurular alınmaya başlandı. 2020 1. dönem kapsamında bekçi olabilmek için başvuru yapan vatandaşlar, sınav tarihini beklerken, henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 2020 1. dönem alımların hangi illere yapılacağı merak ediliyor. Peki, bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 17:12
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