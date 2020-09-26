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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?

Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? EGM PA tarafından geçtiğimiz günlerde en az lise mezunu bekçi alımı için başvurular alınmaya başlandı. 2020 1. dönem kapsamında bekçi olabilmek için başvuru yapan vatandaşlar, sınav tarihini beklerken, henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 2020 1. dönem alımların hangi illere yapılacağı merak ediliyor. Peki, bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.09.2020 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 17:12
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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru son gün ne zaman? Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından en az lise ve dengi okul mezunu 400 erkek bekçi alımı için başvurular 19 Eylül'de başlamıştı. Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruların tamamlanmasına kısa süre kala, 2020 1. dönem alımlarına ilişkin detayları yazımızda ele aldık. Peki, bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İstanbul'a 400 bekçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, 19 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında https://pa.edu.tradresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 250 TL 19 Eylül 2020 saat 09:00'dan 02 Ekim 2020 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir.(İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)

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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

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Bekçi alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2020 1. dönem bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımı hangi illere?

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (19.09.2002 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (19.09.1990 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,