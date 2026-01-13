13 Ocak 2026, Salı
Bebek operasyonunun İBB’li gizli aktörleri: Siyaset açısından ürkütücü tablo
Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıkmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun 'A Takımı'yla vurgun jetinde yer alan Karaca ifadesinde, Murat Gülibrahimoğlu, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş gibi isimlerle bir villada partiye katıldığını itiraf etmişti. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü yazısında 'Bebek' operasyonunun İBB'li gizli aktörelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 13.01.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:10