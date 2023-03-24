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Haberler Galeri BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

Başvurular başladı! "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. ÖSYM yaptığı son dakika açıklaması ile tercih kılavuzunun yayınlandığını belirtirken MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercih tarihlerini de duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler, tarih sorgulamaları yapıyor. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 24.03.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 11:37
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BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

MEB 5 bin personel alımı tercih kılavuzu yayınlandı! Kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte tercih süreci de başlamış oldu. Millî Eğitim Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 5 bin sözleşmeli personel istihdam edeceğini duyurmuştu.Peki, MEB sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman? İşte, konuya dair son dakika açıklamalar..

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

MEB 5 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri 24 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU!

Adaylar tercihlerini 24-30 Mart 2023 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebilecek. İnternetten tercih gönderme işlemleri 30 Mart 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KPSS-2023/4 tercih kılavuzu için tıklayınız

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BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

Adayların sözleşmeli personel pozisyonlarını tercih edebilmeleri için 18 Eylül 2022 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2022-KPSS Lisans) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

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BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

BAKAN ÖZER'DEN MEB 5 BİN PERSONEL ALIMI MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, afet bölgelerinde öncelikli olarak görevlendirilecek merkez ve taşra teşkilatları için toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki illerde görev yapacak yeni personellere millî eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.