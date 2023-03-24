BAŞVURULAR BAŞLADI! Kılavuz yayınlandı! MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman? KPSS-2023/4 Branş dağılımı, kontenjanlar...

Başvurular başladı! "MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı ne zaman?" sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyordu. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. ÖSYM yaptığı son dakika açıklaması ile tercih kılavuzunun yayınlandığını belirtirken MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercih tarihlerini de duyurdu. Başvuru yapmak isteyenler, tarih sorgulamaları yapıyor. Peki, MEB 5 bin sözleşmeli personel alımı tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı!