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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul Beylerbeyi stadyumu büyük coşkuya ve anma törenine tanık olacak.

Giriş Tarihi: 15.07.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 07:20
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak

FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminin üzerindem tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da hainlere karşı devlet ve millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir demokrasi destanı yazdı. Bu millet bugün aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde ve yurtdışında anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinçle meydanlara akın edecek. Türkiye'nin kahramanları rahmetle ve minnetle anılacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak

HAYDİ BEYLERBEYİ'NE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi tarafından Beylerbeyi Stadyumu'nda saat 18.30'da düzenlenen programda vatandaşlara seslenecek. "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" temasıyla tertip edilen programda darbe girişimi hep bir ağızdan lanetlenecek. Yurtiçindeki etkinliklerde, Türkiye Yüzyılı Kahramanları'nın yanı sıra, "Vatanın Kahramanları", "Demokrasinin Kahramanları", "Milli İradenin Kahramanları" ve "Milletin Kahramanları" söylemleri, yurtdışında ise "Victory of Democracy" ve "Heroes of Türkiye Century" söylemleri ön plana çıkarılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ildeki camilerin tümünde aynı anda selalar okunacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak

GAZİ MECLİS'TE ANMA
TBMM'de saat 12.00'de darbe girişimi sırasında yaşananların fotoğraf sergisi ile film gösterimi yapılacak. Ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında 14.30'da anıta çelenk bırakılacak. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) şehitlikleri ziyaret edecek, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay, TBMM, Kızılay 15 Temmuz Demokrasi Meydanı güzergâhında Şehide Saygı Konvoyu yapılacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak

MÜCADELE ANLATILACAK
İstanbul'da Haydarpaşa, Galata, Bakırköy ve Üsküdar'da, Ankara'da Kızılay Meydanı, İzmir'de Konak Gündoğdu Meydanı'nda mapping uygulamaları ve 3 boyutlu LED kulelerle kahramanların mücadeleleri anlatılacak.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak

ORTAK HAFIZA İÇİN MÜZELER KURULDU
Türk milletinin kahraman mücadelesini gelecek nesillere aktarmak ve ortak hafıza oluşturmak amacıyla İstanbul'da Hafıza 15 Temmuz Müzesi, Ankara'da 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Ankara Kahramankazan'da 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi, Gaziantep'te de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı. 2021'de açılan Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ni 2 yılda 120 binden fazla kişi ziyaret etti.