15 Temmuz 2023, Cumartesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları anılacak
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi tarihte eşine az rastlanacak direniş örneği sergileyen Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminin 7'nci yıldönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı İstanbul Beylerbeyi stadyumu büyük coşkuya ve anma törenine tanık olacak.
Giriş Tarihi: 15.07.2023 07:20 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 07:20
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