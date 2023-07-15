Başkan Recep Tayyip Erdoğan Beylerbeyi’nde halkla buluşacak! Türkiye Yüzyılı’nın kahramanları anılacak

FETÖ'cü hainlerin kanlı darbe girişiminin üzerindem tam 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da hainlere karşı devlet ve millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir demokrasi destanı yazdı. Bu millet bugün aynı ruh ve şahlanışla Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını anacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülke genelinde ve yurtdışında anma etkinlikleri düzenlenecek. Bu kapsamda vatandaşlar aynı ruh ve bilinçle meydanlara akın edecek. Türkiye'nin kahramanları rahmetle ve minnetle anılacak.