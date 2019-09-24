Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri sosyal medyanın gündeminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi Twitter'da #OurVoiceErdogan (Bizim sesimiz Erdoğan) hashtagi Trend Topic (TT) oldu. İşte Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen o sözleri... Giriş Tarihi: 24.09.2019 17:35 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 17:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmesi öncesi sözleri sosyal medyanın gündeminde.
Gözlerin çevrildiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi, Başkan Erdoğan'ın tarihe geçen sözleri #OurVoiceErdogan (Bizim sesimiz Erdoğan) hashtagi ile Trend Topic (TT) oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, #OurVoiceErdogan hashtagiyle bir paylaşım yaparak, "Dünyanın neresinde olursa olsun zalimin ve haksızlığın karşısında, mazlumun ve hakikatin yanında duran liderdir Recep Tayyip Erdoğan.Sesi olduğu sessizlerin duasıyla yılmadan, yıkılmadan yürümeye devam ediyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda son 15 yılda yaptığı konuşmalarından derlenen fotoğrafları Instagram'dan paylaşmıştı. Paylaşımında daha önce yaptığı BM konuşmalarından fotoğraflara yer veren Başkan Erdoğan, "Son 15 yıldan 10 fotoğrafla BM konuşmalarımız... Nasıl ki yıllardır bu kürsüden tüm dünyaya gerçekleri ve hakkı haykırdıysak, bugün de aynı inançla, daha güçlü bir şekilde haykırıyoruz: Dünya 5'ten Büyüktür!" ifadelerini kullanmıştı.
ERDOĞAN'IN PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN