Başkan Erdoğan’ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Erdoğan ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duydukların dile getiren Erdil, şunları anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti bizi ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah bir daha karşılaşırız. İçerideki müşterilerle vatandaşlarla sohbet etti. Herkes çok sevindi. Çıkışta da kendisine çok büyük bir ilgi vardı. İş ile ilgili sohbet ettik. Soğuk baklava ve güllaç ikram ettik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."