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Başkan Erdoğan'ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dün akşam yaptığı sürpriz ziyaret esnasında sohbet ettiği vatandaşlar, "Erdoğan'ı birden karşılarında görünce çok şaşırdıklarını" ifade etti. Pastane çalışanı Barış Soylu, "Cumhurbaşkanını burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi ama gördüm. Çok heyecanlandık. Bayağı mutlu olduk" dedi. Esnaf Şahabettin Çaça ise "Cumhurbaşkanını birden görünce çok şaşırdık ama çok mutlu olduk" açıklamasında bulundu.