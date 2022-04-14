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Başkan Erdoğan'ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hakkari'nin Yüksekova ilçesine dün akşam yaptığı sürpriz ziyaret esnasında sohbet ettiği vatandaşlar, "Erdoğan'ı birden karşılarında görünce çok şaşırdıklarını" ifade etti. Pastane çalışanı Barış Soylu, "Cumhurbaşkanını burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi ama gördüm. Çok heyecanlandık. Bayağı mutlu olduk" dedi. Esnaf Şahabettin Çaça ise "Cumhurbaşkanını birden görünce çok şaşırdık ama çok mutlu olduk" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.04.2022 16:44
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Başkan Erdoğan’ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Yüksekova ilçesindeki Mehmetçiğe iftar sürprizi yapan Erdoğan'ın, beraberinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi ile ziyaret ettiği İpek Yolu Caddesi'ndeki pastanenin çalışanları ve sohbet ettiği vatandaşlar, yaşadıkları şaşkınlık ve mutluluğu anlattı.

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Başkan Erdoğan’ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Pastane sahibi Fuat Erdil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılarında gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

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Başkan Erdoğan’ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Erdoğan ve beraberindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretten mutluluk duydukların dile getiren Erdil, şunları anlattı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyareti bizi ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah bir daha karşılaşırız. İçerideki müşterilerle vatandaşlarla sohbet etti. Herkes çok sevindi. Çıkışta da kendisine çok büyük bir ilgi vardı. İş ile ilgili sohbet ettik. Soğuk baklava ve güllaç ikram ettik. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz."

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Başkan Erdoğan’ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Pastane çalışanlarından Barış Soylu da ziyaretin kendileri için sürpriz olduğunu ifade etti.

"Cumhurbaşkanını burada göreceğim hiç aklıma gelmezdi ama gördüm. Çok heyecanlandık. Bayağı mutlu olduk." diyen Soylu, ziyaret esnasında fotoğraf çektirdiklerini ifade etti.

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Başkan Erdoğan’ın sürpriz ziyareti Yüksekovalıları heyecanlandırdı: Çok mutlu olduk

Derya Melal da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çalıştıkları iş yerinde ağırlamanın kendilerini gururlandırdığını ve ziyaretten büyük heyecan duyduklarını aktardı.