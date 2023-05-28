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Haberler Galeri Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! Gurbetçiler sokağa döküldü...

Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! Gurbetçiler sokağa döküldü...

Yurt dışında yaşayan Türkler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turundan zaferle ayrılmasının kutlamalarına başladı. İşte, Avrupa'nın kalbindeki gurbetçilerin Başkan Erdoğan'ın zaferinin ardından sevinç görüntüleri…

Giriş Tarihi: 28.05.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 22:50
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Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! İşte o ülkelerde kutlanan zafer görüntüleri...

BELÇİKA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaşayan Türkler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda seçim başarısı dolayısıyla kutlama yapmaya başladı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek semtinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı. Konvoyların geçişi sırasında kırmızı ve beyaz renklerde sis fişekleriyle havai fişekler atıldı.

Brüksel polisi de bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Araç sayısı ve kalabalığın artması üzerine Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahalledeki ana cadde trafiğe kapatıldı.

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Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! İşte o ülkelerde kutlanan zafer görüntüleri...

AZERBAYCAN

Yüzlerce Azerbaycanlı ve bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği yakınlarındaki parkta toplanarak seçim başarısı nedeniyle Erdoğan'ı kutladı.

Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan kalabalık, Erdoğan lehine sloganlar attı.

Bazı vatandaşlar havai fişek atarak sevinç gösterisinde bulundu.

Vatandaşlar, Erdoğan posterleri ve iki ülkenin bayraklarıyla donattıkları arabalarla Bakü sokaklarında tur attı.

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Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! İşte o ülkelerde kutlanan zafer görüntüleri...

LÜBNAN

Başkent Beyrut'taki iki ayrı kutlama "Tarik el-Cedid" bölgesi ve Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna'da gerçekleşti. Tarik el-Cedid'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Seçim yasağının kaldırılması ve ardından ilk sonuçların verilmesini heyecanla takip eden Beyrutlular, Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini coşkuyla karşıladı.

Havai fişekler atıp, meşaleler yakan Lübnanlılar, "Reis Erdoğan, Yaşasın Erdoğan" sloganları attı. Kutlama kapsamında Lübnanlılar Beyrut kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

Beyrut sokaklarından geçen konvoya, evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da "Rabia" işareti yaparak destek verdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde de kutlamalar yapıldı.

2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'a hediye edilen ve Osmanlı Devleti'nin Lübnan'daki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Trablusşam Hamidiye Saat Kulesi'ne Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla dev bir Türk bayrağı asıldı.

Saat önünde bir araya gelen Lübnanlılar, Erdoğan'ın posteri ve Türk bayrakları taşıyarak mehter marşı çaldı. Ardından motosikletli bir grup Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde tur attı.

Kutlamaların yapıldığı bir diğer kent de ülkenin güneyindeki Sayda oldu. Saydalı birçok kişi, Erdoğan posteri ve Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

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Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! İşte o ülkelerde kutlanan zafer görüntüleri...

İSVEÇ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda elde ettiği başarı, İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı.

Fittja, Alby, Rinkbey ve Handen semtlerinde caddelere çıkan çok sayıda Türk vatandaşı, Türk bayrakları açarak Erdoğan'ı destekleyen sloganlar attı.

Vatandaşlar, caddelerde araçlarıyla korna çalarak konvoylar halinde tur attı.

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Başkan Erdoğan’ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! İşte o ülkelerde kutlanan zafer görüntüleri...

ALMANYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda elde ettiği başarı, Almanya'da coşkuyla kutlandı. Resmi olmayan seçim sonuçlarının belli olmasının ardından bu ülkede yaşayan Türk vatandaşları, Berlin'in Kreuzberg semti ve Kurfürstendamm Caddesi'nde toplanarak seçim başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı