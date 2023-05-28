Başkan Erdoğan'ın seçim başarısı yurt dışında sevinç gösterileriyle kutlandı! Gurbetçiler sokağa döküldü...

LÜBNAN

Başkent Beyrut'taki iki ayrı kutlama "Tarik el-Cedid" bölgesi ve Filistin Mülteci Kampı Burc el-Baracna'da gerçekleşti. Tarik el-Cedid'de bir araya gelen yüzlerce kişi, Türk bayraklarıyla kutlama yaptı.

Seçim yasağının kaldırılması ve ardından ilk sonuçların verilmesini heyecanla takip eden Beyrutlular, Erdoğan'ın seçimi önde götürmesini coşkuyla karşıladı.

Havai fişekler atıp, meşaleler yakan Lübnanlılar, "Reis Erdoğan, Yaşasın Erdoğan" sloganları attı. Kutlama kapsamında Lübnanlılar Beyrut kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.

Beyrut sokaklarından geçen konvoya, evlerinin pencereleri ve balkonlarına çıkan vatandaşlar da "Rabia" işareti yaparak destek verdi.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde de kutlamalar yapıldı.

2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı anısına Lübnan'a hediye edilen ve Osmanlı Devleti'nin Lübnan'daki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen Trablusşam Hamidiye Saat Kulesi'ne Erdoğan'ın seçim başarısı dolayısıyla dev bir Türk bayrağı asıldı.

Saat önünde bir araya gelen Lübnanlılar, Erdoğan'ın posteri ve Türk bayrakları taşıyarak mehter marşı çaldı. Ardından motosikletli bir grup Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde tur attı.

Kutlamaların yapıldığı bir diğer kent de ülkenin güneyindeki Sayda oldu. Saydalı birçok kişi, Erdoğan posteri ve Türk bayrağı taşıyarak kent merkezinde araç konvoyu oluşturdu.