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Haberler Galeri Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

Türkiye -İtalya dostluğunu pekiştiren ziyaret Ankara'ya gerçekleşti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Erdoğan'ın konuğu olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. İki liderin görüşmesi sonrası 9 anlaşmaya imzalar atıldı. Bu önemli adımlar ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.

Giriş Tarihi: 05.07.2022 23:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 00:16
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Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

ANLAMLI HEDİYE

Başkan Erdoğan, konser anısına İtalya Başbakanı Draghi'ye, Donizetti Paşa tarafından Sultan Abdülmecid için bestelenen ve 1839-1861 yılları arasında Marş-ı Sultani olarak kullanılan Mecidiye Marşı'nın notlarının bulunduğu tabloyu hediye etti.

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Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

DRAGHI ONURUNA YEMEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi onuruna resmi akşam yemeği verdi.

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Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi
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Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi