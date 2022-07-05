06 Temmuz 2022, Çarşamba
Başkan Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Draghi’ye anlamlı hediye! İki lider İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi özel konserini izledi
Türkiye -İtalya dostluğunu pekiştiren ziyaret Ankara'ya gerçekleşti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Başkan Erdoğan'ın konuğu olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. İki liderin görüşmesi sonrası 9 anlaşmaya imzalar atıldı. Bu önemli adımlar ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın İtalyan-Türk Dostluk Zirvesi adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlediği özel konseri izledi.
Giriş Tarihi: 05.07.2022 23:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 00:16
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