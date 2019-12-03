Başkan Erdoğan'a Londra'da sevgi seli

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı vatandaşlar coşkuyla karşıladı. Başkan Erdoğan, burada vatandaşları selamladı ve onlarla kucaklaştı. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek Dörtlü Zirve'ye ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nda gelişmeler ne durumda nereye geldik, bunu bir değerlendireceğiz. Bizim hazırladığımız plan ve projeler konusunda da kendilerinin verebileceği destekler neler olabilir. Onların bizden talepleri neler olacak onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle toplanmış oluruz." şeklinde konuştu.