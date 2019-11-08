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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli
Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne gitti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Erdoğan cenaze töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve alandaki güvercinlere yem dağıttı.
Giriş Tarihi: 08.11.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 16:10
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