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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne gitti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Erdoğan cenaze töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve alandaki güvercinlere yem dağıttı.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 16:04 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 16:10
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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne gitti.

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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Erdoğan cenaze töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve alandaki güvercinlere yem dağıttı.

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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Erdoğan cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan, daha sonra burada, AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenaze törenine katıldı.

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Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Nevin Akbaşoğlu için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vaktinde cenaze töreni düzenlendi.