Başkan Erdoğan'a Eyüp Sultan’da sevgi seli

Başkan Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne gitti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Erdoğan cenaze töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti ve alandaki güvercinlere yem dağıttı.