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Haberler Galeri Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı. 18 Mart 2022'de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajında kaynağı da Başkan Erdoğan'ın yapması planlanıyor.

Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.10.2021 10:52
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Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ve Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. 5 bine yakın çalışanla 24 saat aralıksız devam eden mesai sonucu 4,5 yılın ardından köprü, tamamlanma aşamasına geldi.

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Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 18 Mart'ı simgeleyen, 318 metre yüksekliğe sahip köprü kulelerinin tamamlanmasının ardından ana halatların montajı yapıldı. Son olarak da köprünün araç geçiş yolu için tabliye bloklarının montajına başlandı.

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Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

Araç geçiş yolunu oluşturacak 87 tabliye blokundan 81'inin montajı geçen ay tamamlandı. Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak araç geçiş yolu, Lapseki ve Gelibolu yakasındaki kule diplerinde bekletilen, birbirine kaynatılmış 3'er tabliye blokunun vinçle yukarı kaldırılmasıyla bitmiş olacak.

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Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

SON KAYNAK BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Bir süredir montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleri ile aydınlatma direkleri ve korkulukların montaj işleri devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayacak tabliye blokunun montajında kaynağı da Başkan Erdoğan'ın yapması planlanıyor.

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Başkan Erdoğan temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü’nün son kaynağını yapacak! Geri sayım başladı

Adana'da 81 ilden üniversite kazanan öğrenciler ile buluşan Başkan Erdoğan'ın, Çanakkale'den geldiğini söyleyen genç ile 1915 Çanakkale Köprüsü üzerine yaptığı sohbet sırasında, 13 Kasım'da Çanakkale'de olacağını açıklaması dikkat çekti.