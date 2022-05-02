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Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti

Başkan Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi. Son iftarını işçilerle yapan Başkan Erdoğan yemek sırasına girmesinin ardından iftarını açtı. Başkan Erdoğan duanın ardından yemeğini masadaki işçilerle sohbet ederek yedi. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 02.05.2022 00:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 00:44
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Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti

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Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti
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Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti
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Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti
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  • 23
Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti