02 Mayıs 2022, Pazartesi
Başkan Erdoğan son iftarını işçilerle yaptı: Sıraya girdi masada sohbet etti
Başkan Erdoğan, Tuzla'daki İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen iftarda işçilerle bir araya geldi. Son iftarını işçilerle yapan Başkan Erdoğan yemek sırasına girmesinin ardından iftarını açtı. Başkan Erdoğan duanın ardından yemeğini masadaki işçilerle sohbet ederek yedi. İşte o kareler...
Giriş Tarihi: 02.05.2022 00:38 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 00:44
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