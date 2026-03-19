Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Bayram programında neler var?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere baba ocağı Rize'ye çıkarma yaptı. Ankara'daki yoğun iftar programının ardından ayağının tozuyla Karadeniz'e ulaşan Erdoğan, sis engeline rağmen durmadı ve hemşehrilerinin sevgi seliyle karşılandı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, Güneysu'nun kalbinden, Başkan Erdoğan'ın 5 gün sürecek olan Rize programının tüm detaylarını ve sıcak bölgedeki atmosferi aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize yolculuğu, Ankara'daki iftar programının hemen ardından başladı. Bölgedeki hava şartlarının zorluğuna değinen A Haber Muhabiri Selman Kutlu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iftarını yaptıktan sonra akşam saatlerinde yaklaşık 22.00 civarlarında Rize-Artvin Havalimanı'na gelmişti" bilgisini paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAYRAM PROGRAMINDA NELER VAR?

Ancak hava şartları planlarda zorunlu bir değişikliğe neden oldu. Normal şartlarda helikopterle Güneysu ilçe stadına inmesi beklenen Erdoğan, Karadeniz'in meşhur sisiyle karşılaştı. Selman Kutlu, yaşanan o anları, "Helikopterle Güneysu Merkez ilçe stadına iniş yapacaktı ama yoğun sis nedeniyle karayoluyla havalimanından Güneysu'ya ulaştı" sözleriyle aktardı.

GECE YARISI GÜNEYSU'DA SEVGİ SELİ: HEMŞEHRİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Erdoğan'ın Güneysu'ya varışı, gece geç saatler olmasına rağmen adeta bir bayram havasında geçti. Sokaklara dökülen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Selman Kutlu, bölgedeki atmosferi, "Güneysu merkezde her zaman olduğu gibi baba ocağı memleketinde o Rizeli hemşehrileri gece geç saatlerde de olsa onu beklediler ve yoğun bir ilgiyle karşıladılar diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, kendisine gösterilen sevgi seli sonrası otobüste vatandaşlara seslendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
Başkan Erdoğan, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada hemşehrilerinin bayramını şimdiden kutladı. Selman Kutlu, Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli vurguları, "Erdoğan, 'Rabbim bizlere Ramazan'a kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuşturur inşallah' dedi ve fazla bir şey kalmadığını belirterek bayramı burada geçirmekten mutluluk duyacağını ifade etti" şeklinde aktardı. Bu sıcak temasın ardından Erdoğan, istirahat etmek üzere Güneysu'daki konutuna geçti.

İLK GÜN KONUTTA MESAİ: YARIN YOĞUN PROGRAM BAŞLIYOR
Başkan Erdoğan'ın Rize'deki beş günlük takvimi oldukça yoğun geçecek. İlk gününü dinlenerek ve bölgedeki gelişmeleri takip ederek geçirecek olan Erdoğan'ın programını Selman Kutlu, "Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güneysu'daki konutunda olacak ve ayrılması beklenmiyor. Yarın ise yoğun bir programı var" sözleriyle duyurdu.

CUMA GÜNÜ RİZE'DE BAYRAM VE AÇILIŞ COŞKUSU BİR ARADA
Cuma günü Rize merkez ve Güneysu hattında tarihi anlar yaşanacak. Bayram namazı ile başlayacak olan program, önemli açılışlarla devam edecek. Selman Kutlu, yarınki takvimi şu detaylarla paylaştı: "Bayram namazı Güneysu Merkez Camii'nde kılınacak ve o bayram namazının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Ardından Rize merkezine inip Cuma namazını Sahil Camii'nde kılacak."

SİVİL TOPLUM VE PROTOKOL İLE BAYRAMLAŞMA TÖRENİ
Dini vecibelerin ardından Erdoğan, Rize'nin dinamikleriyle bir araya gelecek. Programın öğleden sonraki kısmına dair Selman Kutlu, "Saat 14.00'te hem sivil toplum örgütleri hem de protokolle bir bayramlaşma törenine katılacak Rize merkezde" ifadelerini kullandı. Bu tören, bölgenin taleplerinin ve bayram coşkusunun bizzat Başkan'a iletildiği kritik bir durak olacak.

ANA OCAĞINDA ANLAMLI AÇILIŞ: TENZİLE ERDOĞAN DEVLET HASTANESİ
Günün en anlamlı ve duygusal anları ise saat 16.00'da yaşanacak. Başkan Erdoğan, merhum annesinin adını taşıyan dev sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirecek. Selman Kutlu, bu önemli detayı, "Saat 16.00'da yapımı yeni tamamlanan ve annesinin adını taşıyan Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek ve burada da hemşehrilerine yine bir konuşma yapacak" sözleriyle aktardı.

VEDA PAZARTESİ GÜNÜ: RİZE'DEN AYRILIŞ TAKVİMİ
Hafta sonu için henüz netleşmiş bir kamuoyu programı bulunmayan Erdoğan'ın, Rize'deki temaslarını tamamladıktan sonra bölgeden ayrılması bekleniyor.

Selman Kutlu, ziyaretin sonlanacağı muhtemel tarihi, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi günü sabah Rize'den ayrılması bekleniyor, ancak bu program Salı gününe de kayabilir" şeklinde aktararak haber nöbetinin devam edeceğini belirtti.

