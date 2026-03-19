Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'de! Bayram programında neler var?

Giriş Tarihi: 19 Mart 2026 11:05 Son Güncelleme: 19 Mart 2026 11:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı'nı geçirmek üzere baba ocağı Rize'ye çıkarma yaptı. Ankara'daki yoğun iftar programının ardından ayağının tozuyla Karadeniz'e ulaşan Erdoğan, sis engeline rağmen durmadı ve hemşehrilerinin sevgi seliyle karşılandı. A Haber muhabiri Selman Kutlu, Güneysu'nun kalbinden, Başkan Erdoğan'ın 5 gün sürecek olan Rize programının tüm detaylarını ve sıcak bölgedeki atmosferi aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize yolculuğu, Ankara'daki iftar programının hemen ardından başladı. Bölgedeki hava şartlarının zorluğuna değinen A Haber Muhabiri Selman Kutlu, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iftarını yaptıktan sonra akşam saatlerinde yaklaşık 22.00 civarlarında Rize-Artvin Havalimanı'na gelmişti" bilgisini paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAYRAM PROGRAMINDA NELER VAR? Ancak hava şartları planlarda zorunlu bir değişikliğe neden oldu. Normal şartlarda helikopterle Güneysu ilçe stadına inmesi beklenen Erdoğan, Karadeniz'in meşhur sisiyle karşılaştı. Selman Kutlu, yaşanan o anları, "Helikopterle Güneysu Merkez ilçe stadına iniş yapacaktı ama yoğun sis nedeniyle karayoluyla havalimanından Güneysu'ya ulaştı" sözleriyle aktardı.

GECE YARISI GÜNEYSU'DA SEVGİ SELİ: HEMŞEHRİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Erdoğan'ın Güneysu'ya varışı, gece geç saatler olmasına rağmen adeta bir bayram havasında geçti. Sokaklara dökülen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı. Selman Kutlu, bölgedeki atmosferi, "Güneysu merkezde her zaman olduğu gibi baba ocağı memleketinde o Rizeli hemşehrileri gece geç saatlerde de olsa onu beklediler ve yoğun bir ilgiyle karşıladılar diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, kendisine gösterilen sevgi seli sonrası otobüste vatandaşlara seslendi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Başkan Erdoğan, otobüs üzerinden yaptığı konuşmada hemşehrilerinin bayramını şimdiden kutladı. Selman Kutlu, Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli vurguları, "Erdoğan, 'Rabbim bizlere Ramazan'a kavuşturduğu gibi Ramazan Bayramı'na da kavuşturur inşallah' dedi ve fazla bir şey kalmadığını belirterek bayramı burada geçirmekten mutluluk duyacağını ifade etti" şeklinde aktardı. Bu sıcak temasın ardından Erdoğan, istirahat etmek üzere Güneysu'daki konutuna geçti.