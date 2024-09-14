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Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK Başkanlığına Orhan Aydın, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Musa Heybet, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Muhammet Bilal Macit atandı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. İşte isim isim tam liste...

Giriş Tarihi: 14.09.2024 00:16 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:47
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK Başkanlığına Orhan Aydın, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Musa Heybet, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Muhammet Bilal Macit atandı. İşte isim isim tam liste...

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat Çonkar,
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim Taşkıran,
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu,
233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.


Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, görevden alınmış,
Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erhan Karakaya,
Mersin II Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay,
atanmıştır.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat Kazancı atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Kemal ŞAMLIOĞLU görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atanmıştır.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci görevden alınmış ve bakan yardımcılığına musa heybet atanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz görevden alınmış ve bakan yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç atanmıştır.

Başkan Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete’de

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammet Kasım Gönüllü atandı.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı;
Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcıları İlknur Înam ve irfan keskin, görevden alınmış,
Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığına Emre Dabak, atandı.