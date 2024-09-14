14 Eylül 2024, Cumartesi
Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Başkan Erdoğan'ın imzasıyla atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TÜBİTAK Başkanlığına Orhan Aydın, Milli Savunma Bakan Yardımcılığına Musa Heybet, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yasin Ayfer Erkoç, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Muhammet Bilal Macit atandı. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Ufuk Yalçın atandı. İşte isim isim tam liste...
Giriş Tarihi: 14.09.2024 00:16 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:47