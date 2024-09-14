Başkan Erdoğan imzaladı! Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ahmet Berat Çonkar,

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Kerim Taşkıran,

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammed Talha Pamukçu,

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.



Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, görevden alınmış,

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erhan Karakaya,

Mersin II Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay,

atanmıştır.