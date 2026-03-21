Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize'de bayram mesaisi | Detaylar A Haber'de

1800 RAKIMDA İNCELEME: HANDÜZÜ YAYLASI Bugün ise Başkan Erdoğan rotasını Rize'nin eşsiz doğasına çevirdi. Hem aile ziyareti hem de teknik incelemeler için yüksek rakımlı noktalara çıkan Erdoğan, bölgedeki çalışmaları denetledi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan bugün gününü biraz daha ailesine ayırdı; sabah saatlerinde mezarlık ziyaretleri ve komşularıyla bayramlaşma gerçekleştirdi, ardından incelemelerde bulunmak üzere ailesiyle birlikte Handüzü Yaylası'na çıktı" bilgisini verdi. Rize Güneysu merkeze 16 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı bu dev yaylada yürütülen projeler hakkında bizzat bilgi alan Erdoğan, yerel kalkınmanın şifrelerini yerinde inceledi.

RİZE'NİN SİMGESİNDE AİLE SOFRASI Başkan Erdoğan, günün yorgunluğunu ise Rize'nin sembolleşen noktalarından birinde attı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, canlı yayında arkasındaki dev yapıyı işaret ederek, "An itibarıyla Başkan Erdoğan, hemen arkamızda bulunan Rize'nin simgesi, adeta çayın başkenti Rize'de çay bardağının olduğu alanda, yöresel yemeklerin olduğu bir yerde ailesiyle birlikte yemeğini yiyor" ifadelerini kullandı. Bu samimi tablo, devletin zirvesinin halkla ve geleneklerle olan kopmaz bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA LİDERLERİYLE TELEFON DİPLOMASİSİ

Rize'nin temiz havasında bile Başkan Erdoğan'ın kulağı dünya başkentlerindeydi. Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi ve ABD ile olan ilişkiler, Erdoğan'ın bayram boyunca telefon trafiğini canlı tuttu. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve telefon diplomasisini sürdürüyor; özellikle İran, İsrail ve Amerika üçgeninde yaşanan savaşın bir an önce sonlanması için yapılabileceklerle ilgili görüşmelerini bayram süresince devam ettirdi" sözleriyle Türkiye'nin küresel barış için üstlendiği kritik role dikkat çekti.



DÖNÜŞ TAKVİMİ VE SON MESAJLAR

Başkan Erdoğan'ın Rize'deki temaslarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. . A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan yarın da Rize'de olacak, Pazar ya da Pazartesi günü dönmesi bekleniyor; hem resmi temaslarını hem incelemelerini hem de bayram ziyaretlerini sürdürüyor" diyerek, bölgedeki tarihi mesainin henüz bitmediğini belirtti.