Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize'de bayram mesaisi | Detaylar A Haber'de

Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize'de bayram mesaisi
Ramazan Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta hissedilirken, Başkan Erdoğan bayramın ikinci gününü baba ocağı Rize'de, hemşehrileriyle iç içe ve yoğun bir diplomasi trafiğiyle geçiriyor. Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana bölgede bulubab Erdoğan, bir yandan yerel yatırımları yerinde incelerken diğer yandan Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve Orta Doğu'da tırmanan gerilime karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu tüm dünyaya haykırıyor. Güneysu'dan Handüzü Yaylası'na uzanan bu tarihi ziyarette, hem hüzün hem de devletin gücü aynı karede buluşuyor.
BABA OCAĞINA BAYRAM ZİYARETİ
Başkan Erdoğan'ın Rize yolculuğu, mübarek Ramazan ayının son günlerinde başladı.
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan geçtiğimiz Çarşamba günü iftar programından sonra baba ocağı Rize'ye gelmişti" sözleriyle süreci başlattı. Bayramın ilk gününden itibaren Rize sokaklarında vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Erdoğan, bayramın maneviyatını kendi topraklarında solumaya devam ediyor.
GÜNEYSU'DA BAYRAM NAMAZI VE TEŞKİLAT BULUŞMASI
Bayramın ilk gününde Rize'de adeta adım atılmadık yer bırakmayan Başkan Erdoğan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaisine başladı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Dün yoğun bir mesaisi oldu Başkan Erdoğan'ın; önce Güneysu Merkez Camii'nde bayram namazı, ardından bayram mesajı ve hemen ardından Cuma namazını Rize Merkez Camii'nde kıldıktan sonra teşkilat ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaşma törenine katıldı" ifadelerini kullanarak, Erdoğan'ın halkla ve teşkilatla olan sıcak temasını vurguladı. Bu buluşmalarda verilen mesajlar, sadece Rize'de değil, tüm Türkiye'de yankı uyandırdı.
ANNE SEVGİSİ VE TENZİLE ERDOĞAN HASTANESİ'NİN AÇILIŞI
Başkan Erdoğan için dün, duygusal yoğunluğu en yüksek günlerden biriydi. Ebediyete irtihal eden merhum annesi adına inşa edilen hastanenin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, bu anlamlı törende tarihi ifadeler kullandı. Mahmut Erdoğan o anları, "Dün son programı, 2011 yılında hayatını kaybeden merhum annesi adına Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılış programıydı; burada yaptığı konuşmalarda da önemli mesajlar verdi" şeklinde aktardı. Bu açılış, bölge sağlık yatırımları açısından dev bir adım olarak kayıtlara geçti.
GAZZE İÇİN BURUK BAYRAM VE İSRAİL'E SERT TEPKİ
Dünya gündemi de Başkan Erdoğan'ın Rize'deki masasının en önemli başlığıydı. Gazze'de yaşanan katliamlara karşı sessiz kalmayan Erdoğan, bayramın buruk geçtiğini dile getirdi. Mahmut Erdoğan, Başkan'ın sözlerini, "Ramazan Bayramı'nın özellikle Gazze'de yaşananlardan dolayı buruk geçtiğini, ancak hem Gazze konusunda hem de dünyanın diğer ülkelerine karşı yaptığı davranışlarla ilgili siyonist ve işgalci İsrail'in hak ettiğini yaşayacağını belirtti" cümleleriyle özetledi. Ateş hattındaki gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan'ın bu çıkışı, bölgedeki zulme karşı en yüksek perdeden itiraz olarak nitelendirildi.