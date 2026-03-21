CANLI YAYIN
En YenilerGündemYaşamDünyaEkonomiMagazinSporOtomobilTeknoloji

Başkan Erdoğan baba ocağında! Rize'de bayram mesaisi | Detaylar A Haber'de

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Ramazan Bayramı'nın coşkusu tüm yurtta hissedilirken, Başkan Erdoğan bayramın ikinci gününü baba ocağı Rize'de, hemşehrileriyle iç içe ve yoğun bir diplomasi trafiğiyle geçiriyor. Geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana bölgede bulubab Erdoğan, bir yandan yerel yatırımları yerinde incelerken diğer yandan Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve Orta Doğu'da tırmanan gerilime karşı Türkiye'nin kararlı duruşunu tüm dünyaya haykırıyor. Güneysu'dan Handüzü Yaylası'na uzanan bu tarihi ziyarette, hem hüzün hem de devletin gücü aynı karede buluşuyor.

Ramazan Bayramı coşkusu ülke genelinde hissedilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan bayramın ikinci gününü baba ocağı Rize'de hemşehrileriyle geçiriyor.

BABA OCAĞINA BAYRAM ZİYARETİ
Başkan Erdoğan'ın Rize yolculuğu, mübarek Ramazan ayının son günlerinde başladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN RİZE'DEKİ BAYRAM MESAİSİ!

A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan geçtiğimiz Çarşamba günü iftar programından sonra baba ocağı Rize'ye gelmişti" sözleriyle süreci başlattı. Bayramın ilk gününden itibaren Rize sokaklarında vatandaşların sevgi seliyle karşılaşan Erdoğan, bayramın maneviyatını kendi topraklarında solumaya devam ediyor.

GÜNEYSU'DA BAYRAM NAMAZI VE TEŞKİLAT BULUŞMASI
Bayramın ilk gününde Rize'de adeta adım atılmadık yer bırakmayan Başkan Erdoğan, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mesaisine başladı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Dün yoğun bir mesaisi oldu Başkan Erdoğan'ın; önce Güneysu Merkez Camii'nde bayram namazı, ardından bayram mesajı ve hemen ardından Cuma namazını Rize Merkez Camii'nde kıldıktan sonra teşkilat ve sivil toplum kuruluşlarıyla bayramlaşma törenine katıldı" ifadelerini kullanarak, Erdoğan'ın halkla ve teşkilatla olan sıcak temasını vurguladı. Bu buluşmalarda verilen mesajlar, sadece Rize'de değil, tüm Türkiye'de yankı uyandırdı.

ANNE SEVGİSİ VE TENZİLE ERDOĞAN HASTANESİ'NİN AÇILIŞI
Başkan Erdoğan için dün, duygusal yoğunluğu en yüksek günlerden biriydi. Ebediyete irtihal eden merhum annesi adına inşa edilen hastanenin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, bu anlamlı törende tarihi ifadeler kullandı. Mahmut Erdoğan o anları, "Dün son programı, 2011 yılında hayatını kaybeden merhum annesi adına Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'nin açılış programıydı; burada yaptığı konuşmalarda da önemli mesajlar verdi" şeklinde aktardı. Bu açılış, bölge sağlık yatırımları açısından dev bir adım olarak kayıtlara geçti.

GAZZE İÇİN BURUK BAYRAM VE İSRAİL'E SERT TEPKİ
Dünya gündemi de Başkan Erdoğan'ın Rize'deki masasının en önemli başlığıydı. Gazze'de yaşanan katliamlara karşı sessiz kalmayan Erdoğan, bayramın buruk geçtiğini dile getirdi. Mahmut Erdoğan, Başkan'ın sözlerini, "Ramazan Bayramı'nın özellikle Gazze'de yaşananlardan dolayı buruk geçtiğini, ancak hem Gazze konusunda hem de dünyanın diğer ülkelerine karşı yaptığı davranışlarla ilgili siyonist ve işgalci İsrail'in hak ettiğini yaşayacağını belirtti" cümleleriyle özetledi. Ateş hattındaki gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan'ın bu çıkışı, bölgedeki zulme karşı en yüksek perdeden itiraz olarak nitelendirildi.

1800 RAKIMDA İNCELEME: HANDÜZÜ YAYLASI
Bugün ise Başkan Erdoğan rotasını Rize'nin eşsiz doğasına çevirdi. Hem aile ziyareti hem de teknik incelemeler için yüksek rakımlı noktalara çıkan Erdoğan, bölgedeki çalışmaları denetledi. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan bugün gününü biraz daha ailesine ayırdı; sabah saatlerinde mezarlık ziyaretleri ve komşularıyla bayramlaşma gerçekleştirdi, ardından incelemelerde bulunmak üzere ailesiyle birlikte Handüzü Yaylası'na çıktı" bilgisini verdi. Rize Güneysu merkeze 16 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı bu dev yaylada yürütülen projeler hakkında bizzat bilgi alan Erdoğan, yerel kalkınmanın şifrelerini yerinde inceledi.

RİZE'NİN SİMGESİNDE AİLE SOFRASI
Başkan Erdoğan, günün yorgunluğunu ise Rize'nin sembolleşen noktalarından birinde attı. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, canlı yayında arkasındaki dev yapıyı işaret ederek, "An itibarıyla Başkan Erdoğan, hemen arkamızda bulunan Rize'nin simgesi, adeta çayın başkenti Rize'de çay bardağının olduğu alanda, yöresel yemeklerin olduğu bir yerde ailesiyle birlikte yemeğini yiyor" ifadelerini kullandı. Bu samimi tablo, devletin zirvesinin halkla ve geleneklerle olan kopmaz bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYA LİDERLERİYLE TELEFON DİPLOMASİSİ
Rize'nin temiz havasında bile Başkan Erdoğan'ın kulağı dünya başkentlerindeydi. Orta Doğu'da tırmanan İran-İsrail gerilimi ve ABD ile olan ilişkiler, Erdoğan'ın bayram boyunca telefon trafiğini canlı tuttu. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor ve telefon diplomasisini sürdürüyor; özellikle İran, İsrail ve Amerika üçgeninde yaşanan savaşın bir an önce sonlanması için yapılabileceklerle ilgili görüşmelerini bayram süresince devam ettirdi" sözleriyle Türkiye'nin küresel barış için üstlendiği kritik role dikkat çekti.

DÖNÜŞ TAKVİMİ VE SON MESAJLAR
Başkan Erdoğan'ın Rize'deki temaslarının bir süre daha devam etmesi bekleniyor. . A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Başkan Erdoğan yarın da Rize'de olacak, Pazar ya da Pazartesi günü dönmesi bekleniyor; hem resmi temaslarını hem incelemelerini hem de bayram ziyaretlerini sürdürüyor" diyerek, bölgedeki tarihi mesainin henüz bitmediğini belirtti.

Mobil uygulamalarımızı indirin