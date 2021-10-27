Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev’in ’kapıdan içeri sokmam’ dediği CHP’li

Başkan Erdoğan, "Bunlardan biri de geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor. İlham Bey'le konuşurken o bile "Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam" dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren.