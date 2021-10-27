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Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev'in 'kapıdan içeri sokmam' dediği CHP'li

Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılışı için Azerbaycan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. '10 büyükelçi' gerilimiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "İlham Bey'le konuşurken o bile 'Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam' dedi." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 11:30
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Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev’in ’kapıdan içeri sokmam’ dediği CHP’li

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 10 büyükelçinin Osman Kavala mektubuyla başlayan gerilimle ilgili CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'ün tavrına tepki gösterdi.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev’in ’kapıdan içeri sokmam’ dediği CHP’li

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in de Çeviköz'ü 'kapıdan içeri sokmam' dediğini aktaran Erdoğan, "Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren. Bunu öğrenmedi ki bu adam." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev’in ’kapıdan içeri sokmam’ dediği CHP’li

"ALİYEV BU ADAMI KAPIDAN İÇERİ SOKMAM DEDİ"

Azerbaycan dönüşü bir gazetecinin "10 büyükelçi hadisesi yaşanırken sizin duruşunuz, tepkiniz, tavrınız ortadaydı ancak örneğin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı çevrelerden de "Nazikçe uyarıyorlar, bunlara neden tepki gösteriyorsunuz?" gibi buna benzer açıklamalar geldi.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev’in ’kapıdan içeri sokmam’ dediği CHP’li

Bazıları da "Non grata ilan etmek bizi yalnızlaştırır" dedikten sonra, onlar geri adım attıktan sonra da bunun bir diplomatik başarı olduğunu söylemeye başladılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Erdoğan'ın cevabı sert oldu.

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Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev’in ’kapıdan içeri sokmam’ dediği CHP’li

Başkan Erdoğan, "Bunlardan biri de geçmişte Bakü'de büyükelçi olarak görev yapmıştı, şimdi CHP'de güya siyaset yapıyor. İlham Bey'le konuşurken o bile "Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam" dedi. Çünkü Azerbaycan'a da ihanet etti. Sen önce bir defa büyükelçilik yaptığın ülkenin siyasetine saygılı olmayı öğren.