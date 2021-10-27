Başkan Erdoğan Azerbaycan dönüşü açıkladı! İşte Aliyev'in 'kapıdan içeri sokmam' dediği CHP'li
Fuzuli Uluslararası Havalimanı açılışı için Azerbaycan'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye dönüşü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. '10 büyükelçi' gerilimiyle ilgili konuşan Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz'e tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "İlham Bey'le konuşurken o bile 'Ben bu adamı bir daha bu kapıdan içeri sokmam' dedi." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 27.10.2021 11:30Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 11:30