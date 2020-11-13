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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi Balkanlar’ın sağlık üssü olacak... Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi Balkanlar’ın sağlık üssü olacak... Son dakika haberine göre; Tekirdağ'da 1.5 milyar TL'ye akıllı bina konsepti ile yapılan şehir hastanesi dünyanın en ileri teknolojileri ile donatıldı. Marmara Denizi'ni gören odalarıyla beş yıldızlı otel kalitesinde olan hastane Balkanlar'ın sağlık üssü olmaya aday. Tekirdağ Şehir Hastanesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açacak. Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:42 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 07:44
Tekirdağ, Akfen İnşaat tarafından Kamu-Özel İşbirliği (PPP-Public Private Partnership) modeliyle yapımı üstlenilen Tekirdağ Şehir Hastanesi, kapılarını bugün açıyor.
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158 bin metrekarelik inşaat alanına sahip dev bir yatırım olarak öne çıkan hastane, 1 milyar 500 milyon TL'ye mal oldu. 486 yataklı şehir hastanesi, gerektiğinde 556 yatağa çıkartılacak altyapısıyla Türkiye'nin ilk modüler hastanesi olma özelliğini taşıyor.
Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Isparta ve Eskişehir'den sonra bitirdiğimiz 3'üncü hastanemiz. 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduk. Hem bölgenin hem de şehrin en büyük, modern hastanesi olacak. Gerek deprem izolatörleri, gerek ekipmanlarıyla çok modern bir hastane" dedi.
BEŞ YILDIZLI OTEL KALİTESİNDE Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Başhekim Çağatay Onar ve Başhekim Yardımcısı Beraat Özdemir ile birlikte dev hastaneyi gezdik. Hastanede A'dan Z'ye her detay düşünülmüş.
Dünyanın en ileri teknolojileri ile şifa sunmaya hazırlanılan hastanenin odalarının bazıları deniz manzaralı. Beş yıldızlı otellerin kalitesini aratmayan hastane, tüp bebek merkezinden, kanser taramalarının yapılacağı en ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış.