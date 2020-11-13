Başkan Erdoğan açacak! Tekirdağ Şehir Hastanesi Balkanlar’ın sağlık üssü olacak...

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, "Isparta ve Eskişehir'den sonra bitirdiğimiz 3'üncü hastanemiz. 3 şehir hastanesi ile 2 bin 322 yatağı hayata geçirmiş olduk. Hem bölgenin hem de şehrin en büyük, modern hastanesi olacak. Gerek deprem izolatörleri, gerek ekipmanlarıyla çok modern bir hastane" dedi.