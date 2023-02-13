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Haberler Galeri Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

Başarı Teşvik Programı başvruuları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı'na ilişkin müjdeyi duyurmuştu.Program kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? İşte, detaylar..

Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:24
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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi eğitim ve öğretimi de etkiledi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından okulların ne zaman açılacağı sorusuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi. Özer, 71 ilde okullar 20 Şubat'ta başlayacak' dedi. Bununla birlikte Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği karne ödülü hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Başarı Teşvik Programı ertelendi mi? İşte, konuya dair merak edilenler...

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI DEVAM EDİYOR MU?

Başkan Recep tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Başarı Teşvik Programı kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Yurt genelinde yaşanan depremlerin ardından söz konusu programın ertelenip, ertelenmeyeceği merak edilmeye başladı. Konuya dair henüz bir açıklama yapıldı.

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başarı Teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak.İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.Bu program hakkında 2023 yılının ilk 6 ayında detaylı bilgiler gelmeye devam edecek.

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

Sömestr tatili başlarken, ödemelerin en başarılı olan öğrencilere önümüzdeki günlerde yatırılması bekleniyor.

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Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

BAŞARILI ÖĞRENCİYE TEŞVİK PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında; "Başarı teşvik programı ile devlet okullarında okuyan ve dereceye giren ilk ve ortaöğretim öğrencilerimize net asgari ücretin yüzde 60'ına kadar başarı desteği vereceğiz.