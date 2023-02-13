Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu

BAŞARI TEŞVİK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Başarı Teşvik paketinde ilk dönem sonunda ve yaz tatilinde ödemeler yapılacak.İkinci dönem için yapılacak olan başarı teşvik başvuruları ise gelecek hafta başlayacak.Bu program hakkında 2023 yılının ilk 6 ayında detaylı bilgiler gelmeye devam edecek.