13 Şubat 2023, Pazartesi
Başarılı öğrencilere KARNE ÖDÜLÜ ne zaman verilecek? Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? e-devlet başvuru formu
Başarı Teşvik Programı başvruuları hakkında detaylar araştırılmaya başlandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal yardım alan ailelerin devlet okullarında okuyan çocuklarına yönelik hazırlanan 'Başarı Teşvik Programı'na ilişkin müjdeyi duyurmuştu.Program kapsamında karnesinde başarı gösteren ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerine para ödülü verilecek. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Başarı Teşvik Programı ertelendi mi, devam ediyor mu? İşte, detaylar..
Giriş Tarihi: 13.02.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 15:24
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