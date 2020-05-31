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Bakan Varank, "hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı. Varank, simülasyon deneyimini de şu sözlerle paylaştı: "SATEM'de eğitim alan polislerimizi ziyaret ettik, sistem hakkında bilgi aldık. Beraberce birkaç simülasyonu da deneme fırsatı bulduk. Güvenlik güçlerimizin yüksek teknolojiyi kullanıyor olması, gurur verici. Hiçbir risk altına girmeden en gerçekçi senaryolarda eğitimlerini alıyorlar."
Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:58Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 10:59