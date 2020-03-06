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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Bakan Akar ile komutanların, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

Son dakika haberi: Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında... |Video BAKAN AKAR VE KOMUTANLAR SURİYE SINIRINDA... |VİDEO

Giriş Tarihi: 06.03.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 19:03
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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.

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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.

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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında

Bakan Akar ve komutanların, 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor.

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Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında