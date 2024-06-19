Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB'nin gözü Türkiye'nin Afrika'daki yükselişinde

Türkiye, 22 yıldır titizlikle yürüttüğü Afrika politikasıyla AB'nin dikkatini çekti. Afrika insanını ve kıta kaynaklarını yüzyıllarca sömüren Batı ülkeleri, Türkiye'nin kıtayla kazan-kazan ilkesiyle kurduğu özel ilişkilere imrenerek bakıyor. Afrika'da her yıl daha da fazla hissedilen Türkiye etkisi artık AB raporlarına da yansıyor.

ahaber.com.tr Giriş: 19.06.2024 08:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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