19 Haziran 2024, Çarşamba
Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB'nin gözü Türkiye'nin Afrika'daki yükselişinde
Türkiye, 22 yıldır titizlikle yürüttüğü Afrika politikasıyla AB'nin dikkatini çekti. Afrika insanını ve kıta kaynaklarını yüzyıllarca sömüren Batı ülkeleri, Türkiye'nin kıtayla kazan-kazan ilkesiyle kurduğu özel ilişkilere imrenerek bakıyor. Afrika'da her yıl daha da fazla hissedilen Türkiye etkisi artık AB raporlarına da yansıyor.
Giriş: 19.06.2024 08:10
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16