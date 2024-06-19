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Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB'nin gözü Türkiye'nin Afrika'daki yükselişinde

Türkiye, 22 yıldır titizlikle yürüttüğü Afrika politikasıyla AB'nin dikkatini çekti. Afrika insanını ve kıta kaynaklarını yüzyıllarca sömüren Batı ülkeleri, Türkiye'nin kıtayla kazan-kazan ilkesiyle kurduğu özel ilişkilere imrenerek bakıyor. Afrika'da her yıl daha da fazla hissedilen Türkiye etkisi artık AB raporlarına da yansıyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 19.06.2024 08:10
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Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB’nin gözü Türkiye’nin Afrika’daki yükselişinde

Türkiye'nin Afrika açılımıyla titizlikle yürüttüğü politika meyvelerini vermeye devam ediyor. Ankara'nın "kazan-kazan" yaklaşımıyla Afrika kıtasında her alanda kurduğu bağlar artık kardeşlik ruhuyla kök salıyor. Sömürge zincirlerinden kurtulan Afrika, emperyalist Batı'yla arasına artık mesafe koyuyor.

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Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB’nin gözü Türkiye’nin Afrika’daki yükselişinde

Bu doğrultuda Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı kurum ve kuruluşlardan da son haftalarda ardı ardına Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilere dair raporlar yayınlanıyor. Söz konusu raporlarda "Türkiye, Afrika'da güçleniyor. AB'nin Ankara ile ilişkilerini güçlendirmesi gerekiyor" tespiti dikkat çekiyor.

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Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB’nin gözü Türkiye’nin Afrika’daki yükselişinde

Uzmanlara göre AB, Afrika'da giderek artan Rusya ve Çin etkisine karşılık Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. İşte AB raporlarından çarpıcı alıntılar:

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Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB’nin gözü Türkiye’nin Afrika’daki yükselişinde

'TÜRKİYE'YE YANAŞALIM'

Paris merkezli AB Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü EUISS: Türkiye, Afrika'da ekonomi, ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında güçlü bir aktör. AB ülkeleri Türkiye'yle bu durumunu dikkate alarak ortaklık kurmalı.

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Avrupa’ya parmak ısırtan kardeşlik! AB’nin gözü Türkiye’nin Afrika’daki yükselişinde

EUISS'in Chaillot raporu: Türkiye, Afrika'daki etkisini her gün genişletiyor. AB'nin, Ankara ile yapıcı bir ortaklık kurması önemli hale geldi.