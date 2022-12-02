ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavı 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Sınavda her ders için 30 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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