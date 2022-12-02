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Haberler Galeri ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınavı 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapıldı. Sınavda her ders için 30 dakika süre verildi. Sınavın tamamlanmasının ardından soru ve cevaplar erişime açıldı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:26 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:26
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF vize sınav sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ATA AÖF, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara (Vize) Sınavı, 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirildi. Vize sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 30 Önlisans Programları çerçevesinde eğitim hizmeti alan 274 bin 818 öğrenci katıldı. Gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi vize sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF'ten konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi obs.atauni.edu.tr adresinden kolayca gerçekleştirilebilir. Öğrenciler sınav sonuçları sorgulamasını yapmak için T.C Kimlik Numarası ve şifresini girecek. Sistem sonuçları otomatik olarak gösterecek. Aşağıdaki bağlantıdan obs.atauni.edu.tr adresine giriş yapabilirsiniz.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi final sınavı 7-8 Ocak 2023 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA | 26-27 Kasım ATA AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2022-2023 ATA AÖF güz dönemi bütünleme 11-12 Şubat 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.