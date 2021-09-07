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Haberler Galeri ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF bünyesinde yürütülen programlarda eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ve üniversitelerde akademik takvimlerin belirlenmesinin ardından gözler açıköğretim üniversite sınavlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 16:12
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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? Eğitimini açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler, 2021-2022 güz dönemi kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yayımlanan akademik takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Konu hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Sınavlar online mı, yüz yüze mi olacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 13-19 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Mareryal ücreti ödeme işlemlerini gerçekleştirerek ders kayıtlarını yapan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri tamamlanacak.

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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

2021-2022 ATA AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2021-2022 güz dönemi vize sınavı 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.

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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi final sınavı 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.

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ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar yüz yüze yapılacak.