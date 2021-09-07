ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi?

ATA AÖF bünyesinde yürütülen programlarda eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlaması ve üniversitelerde akademik takvimlerin belirlenmesinin ardından gözler açıköğretim üniversite sınavlarına çevrildi. Peki, ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2021-2022 güz dönemi vize sınavı ne zaman? Online mı, yüz yüze mi? İşte haberin detayları...