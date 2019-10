At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı at eti kullanan firmaları açıklandı. At eti kullanan firmalar listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. 618 firmanın 1211 parti üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Et ürünlerinde hizmet veren birçok firmanın at eti ve tek tırnaklı hayvan eti kullandığı tespit edildi. İşte at eti kullanan firmalar listesi!