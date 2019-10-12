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At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı at eti kullanan firmaları açıklandı. At eti kullanan firmalar listesi vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda 'Taklit ve Tağşiş' listesini yeniledi. 618 firmanın 1211 parti üründe taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi. Et ürünlerinde hizmet veren birçok firmanın at eti ve tek tırnaklı hayvan eti kullandığı tespit edildi. İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Giriş Tarihi: 12.10.2019 20:13 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 20:16
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At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

At eti kullanan firmalar nelerdir? At eti kullanan firmalar listesi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar tek tek ifşa edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan listede, vatandaşlara at eti ve tek tırnaklı hayvan eti yedirdiği tespit edilen firmalar kamuoyuna duyuruldu. Peki at eti kullanan firmalar hangileri? Sahtecilik yapılan ürünün, 130'u İstanbul'da, 73'ü Ankara'da, 123'ü İzmir'de, 101'i Adana'da, 56'sı Diyarbakır'da ve 65'i Bursa'da bulundu. İşte at eti kullanan firmalar!

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At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Arslanbey Et ve Et Mamulleri/ Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ

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At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Kanbal Et ve Et Ürünleri/ Tarsus/MERSİN

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At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Harun Market - Nubar NARMANOĞLU/ Velibaba Mahallesi Aydos Caddesi No:21 Pendik/İSTANBUL

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At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir? İşte at eti kullanan firmalar listesi!

Yüksel Et Market - Hasan TEK/ Atatürk Mahallesi 30196 Sokak No:1/B Mezitli/MERSİN