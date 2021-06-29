Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? 1 Temmuz'dan hayat nasıl olacak? İçişleri Bakanlığı 10 maddeyi açıkladı

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPILAN ÜLKELER ARASINDA

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 47 milyon 146 bin 237 doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 55,82 oldu. 32 milyon 290 bin 411 kişiye ilk doz, 14 milyon 855 bin 826 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı